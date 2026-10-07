...म्हणून MPSC आंदोलन पुण्यातून मुंबईत हलवण्याची तयारी? मुंबईत 'या' ठिकाणी जमणार हजारो विद्यार्थी?

पुण्यामध्ये मागील सहा दिवसांपासून सुरु असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या म्हणजेच एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात मोठी बातमी समोर येत असून हे आंदोलन पुण्यातून मुंबईत हलवलं जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात प्राथमिक चर्चा मंगळवारी झाल्याचे समजते. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांच्या नेतृत्वाखाली मागील सहा दिवसांपासून पुण्यात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून आता हे आंदोलन मुंबईत केलं जाण्याची दाट शक्यता आहे. हे आंदोलन पुढील काही दिवसांमध्ये मुंबईच्या दिशेने निघणार असल्याचं सांगितलं जातंय.
रोहित पवार यांनी मंगळवारी रात्री आंदोलनातील विद्यार्थ्यांशी यासंदर्भात चर्चा केली. आंदोलनाला सहा दिवस झाले तरी सरकार काही ठोस निर्णय घेत नाहीये. त्यामुळेच आता एमपीएससीच्या मुख्य कार्यालयासमोर जाऊन आंदोलन करण्याबाबत विद्यार्थ्यांसोबत रोहित पवारांनी चर्चा केल्याची माहिती समोर येत आहे.
पुण्यामधील नवी पेठ येथील गरवारे महाविद्यालया तसेच पत्रकार भवनाजवळ असलेल्या एस. एम. जोशी पूल परिसरामध्ये मुख्य आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलन 2 ऑक्टोबरपासून सुरु आहे. एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासह परीक्षा पद्धती व पारदर्शकतेच्या मागण्या विद्यार्थ्यांकडून केल्या जात आहेत.
एमपीएससीचे मुख्य कार्यालय मुंबईमधील महात्मा गांधी मार्गावरील हुतात्मा चौकातील बँक ऑफ इंडिया बिल्डिंगमधल्या तिसऱ्या मजल्यावर आहे. हे ठिकाण आझाद मैदानापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे आता एपीएससीचे विद्यार्थी खरोखरच आझाद मैदानावर आंदोलन करणार की हुतात्मा चौकामध्ये आंदोलन करणार हे पुढील येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल. मात्र या दोन्ही ठिकाणांपैकी कोठीही आंदोलन झालं तरी याचा मुंबईकरांना फटका बसू शकतो. कारण या ठिकाणी रोज मोठ्या संख्येनं मुंबईकरांची ये-जा असते. हा सर्व परिसर कार्यालयीन इमारती असलेला आहे.
पुण्यात मागील जवळपास आठवड्याभरपासून सुरु असलेल्या एपीएससी विद्यार्थी आंदोलनाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. अर्णव उरणकर याच्याकडून ही रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आंदोलनामुळे पुण्यातील नागरिकांना त्रास होत असल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. आंदोलनस्थळी दररोज हजारो लोक विनापरवानगी जमा होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. रस्ते अडवल्यामुळे रुग्णवाहिकांना मार्ग मिळत नसल्याचा आरोप केला गेला आहे. शाळकरी मुलांनाही या मार्गांवरून प्रवास करताना अडचणी होत असल्याचा दावा करण्यात आला असून या याचिकेवर आज सकाळी 11 वाजल्यानंतर सुनावणी होणार आहे.