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...म्हणून MPSC आंदोलन पुण्यातून मुंबईत हलवण्याची तयारी? मुंबईत 'या' ठिकाणी जमणार हजारो विद्यार्थी?

2 ऑक्टोबरपासून पुण्यात सुरु असलेलं आंदोलन आता मुंबईमध्ये हलवण्यासंदर्भातील प्राथमिक चर्चा सुरु आहेत. पुण्यात हे आंदोलन कुठे सुरु आहे आणि ते मुंबईत कुठे हलवलं जाण्याची शक्यता आहे जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 07, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 07:00 AM IST
...म्हणून MPSC आंदोलन पुण्यातून मुंबईत हलवण्याची तयारी? मुंबईत 'या' ठिकाणी जमणार हजारो विद्यार्थी?
Image Credit: रोहित पवारांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याची माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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