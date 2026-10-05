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MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात 'ओमराजे Go Back' च्या घोषणा! Video Viral; राऊत म्हणाले, 'शिंदे 50 कोटी रुपये देऊ शकतात पण...'

पुण्यामध्ये रविवारी रात्री ओमराजे निंबाळकरांनी एमपपीएसी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनस्थळाला भेट दिली तेव्हा नेमकं काय घडलं? यावरुन कोण काय म्हणालंय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 05, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:35 PM IST
MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात 'ओमराजे Go Back' च्या घोषणा! Video Viral; राऊत म्हणाले, 'शिंदे 50 कोटी रुपये देऊ शकतात पण...'
Image Credit: रविवारी रात्री घडलेल्या प्रकरणावरुन आरोप-प्रत्यारोप (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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