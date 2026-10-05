MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात 'ओमराजे Go Back' च्या घोषणा! Video Viral; राऊत म्हणाले, 'शिंदे 50 कोटी रुपये देऊ शकतात पण...'

पुण्यामध्ये सुरु असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी पोहोचलेले खासदार ओमराजे निंबाळकरांविरोधातच विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी केल्याचा प्रकार रविवारी रात्री घडला. दरम्यान या प्रकरणानंतर भाजपाने थेट आमदार रोहित पवारांवर निशाणा साधला आहे. तर संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत गेलेल्या खासदार ओमराजे निंबाळकरांना सुनावलं आहे. नेमकं झालं काय आणि कोण काय म्हणालं पाहूयात...
"मी लोकप्रतिनिधी आहे. मी इथं लोकाचे प्रतिनिधित्व करतो. मला माझ्या मतदारसंघ लोकाचे फोन आले. आम्ही एमपीएससी आंदोलन करत आहोत. तुमची परीक्षा कायमस्वरूपी आहे. आमची पाच वर्षासाठी परीक्षा आहे. तुम्ही सगळे एमपीएससी देणारे आहेत. सर्वसामान्य माणसाशी माझा संबंध आहे. तुमच्या भावना समजतो. एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा कोणाला घेता येतो मला सांगा. मी स्वतः मुख्यमंत्री यांना भेटतो. आमदार, खासदार, मंत्री तुमच्या सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारे माणसं आहेत. मी लै धडका घेऊन आलो आहे. आंदोलन आहे सगळे काढू. पक्षांतर विषय झाला. मी 24 तास मतदारसंघ असतो. त्या मतदारसंघात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका झाल्या त्यात एक उमेदवार निवडून आले नाही. सत्ता नाही सत्ता असल्याशिवाय तुम्ही काम करू शकत नाही. त्यामुळे आमचा पराभव झाला," असं ओमराजेंनी आपली भूमिका मांडताना म्हटलं.
त्याचवेळी ओमराजे बोलत असताना विद्यार्थी त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करु लागले. पक्षांतर केले यावरून घोषणाबाजी झाली. त्यावेळी ओमराजेंनी, "मी तुमच्या समर्थनासाठी आलो, माझं चुकलं का?" असा सवाल केला. त्यानंतर पुढे ते बोलू लागते. "तुमच्या मागणी बाबत मी तुमचा प्रतिनिधी म्हणून मी कुठल्याही पक्ष राजकारणावर बोलण्यापेक्षा तुमचा जो विषय आहे तो घेऊन मी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. मी राज्य सरकार म्हणून त्यांना विनंती करेल," असं ओमराजे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना आश्वासन देताना म्हणाले. ओमराजे निंबाळकर यांनी आपलं भाषण आटोपतं घेतलं. विद्यार्थ्यी ओमराजे मंचावर असताना 'गो बॅक' घोषणाबाजी करत होते.
यावरुन टीका करताना भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी, "ओमराजे यांचे भाषण झाले तेव्हा एमपीएससी विद्यार्थ्यी नव्हते विरोध करणारे राजकीय कार्यकर्ते होते. एमपीएससीचे आंदोलन नव्हे तर पॉलिटिकल स्पॉन्सर आहे. पुण्यातील एका मतदारसंघावर किंवा बारामतीच्या मतदारसंघावर त्यांचा डोळा आहे त्यामुळे पुण्याला केंद्र त्यांनी बनवलं आहे," असं रोहित पवारांवर टीका करता म्हटलं.
या विषयावरुन बोलताना ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी शेलक्या शब्दांमध्ये निशाणा साधला. "ओमराजेंना हटकलं, झटकलं! त्यांच्या विरोधात गद्दार ओरडले. एकनाथ शिंदे तुम्हाला प्रतिष्ठा देऊ शकत नाहीत. ते तुम्हाला पोलीस देऊ शकतात, 50 कोटी देऊ शकतात पण प्रतिष्ठा देऊ शकत नाहीत," असा टोला राऊत यांनी लगावला.