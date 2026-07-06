'मिसिंग लिंकवर दरड कोसळणं दैवी प्रकोप, कंत्राटदाराची चूक नाही,' MSRDC चा अजब दावा, '...काही करणं शक्य नसतं'

मुसळधार पावसात दरडी कोसळल्याने 6695 कोटी खर्च करुन उभारण्यात आलेला मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'कनेक्टिंग लिंक' बंद झाला आहे. यानंतर विरोधकांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठली असून, कामाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. यादरम्यान महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) यासाठी निसर्गाला जबाबदार धरलं असून, 'दैवी प्रकोप' (act of God) असल्याचा अजब दावा केला आहे. "यात कंत्राटदाराची काहीही चूक नाही. हा निसर्गाचा खेळ आहे," असं MSRDC चे उपाध्यक्ष अनिलकुमार गायकवाड यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'ला सांगितलं आहे.
दरडी कोसळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. तसंच विशिष्ट डिझाइन्सही अंमलात आणल्या होत्या, परंतु त्या केवळ एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच प्रभावी ठरल्या असा महामंडळाचा दावा आहे.
ही घटना 'नैसर्गिक आपत्ती' (act of God) असल्याचं सांगत MSRDC च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, "आयआयटी-बॉम्बेने प्रमाणित केलेल्या दरड-प्रतिबंधक उपाययोजना येथे राबवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बोगद्याच्या वरील डोंगराच्या भागावर 15 मीटर उंचीपर्यंत 'रॉक बोल्टिंग मेश' (दगड रोखणारी जाळी) बसवण्याचा समावेश आहे आणि ती अजूनही सुस्थितीत आहे. मात्र, खाली पडणारे दगड हे सुमारे 150 मीटर उंचीवरून येत आहेत. इतक्या प्रचंड प्रमाणात होणारा पाऊस ही एक नैसर्गिक आपत्ती मानली जाते आणि ती रोखण्यासाठी फारसं काही करणं शक्य नसतं."
"एकदा पाऊस गेल्यानंतर आम्ही दगडांची पाहणी करु आणि जाळी आणखी वरती नेऊ शकतो का याची पाहणी करु. पण यासाठी खूप खर्च येईल आणि वनक्षेत्राच्या जमिनीपर्यंत जावं लागले," असंही त्यांनी सांगितलं.
सोमवारी, 6 जुलैला पहाटे साडेतीनच्या सुमारास दरड कोसळण्याची घटना घडली. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'कनेक्टिंग लिंक'च्या पुणे-मुंबई मार्गिकेवरील पहिल्या बोगद्याच्या टोकाजवळ ही दरड कोसळली. यामुळे संरक्षक भिंतीचं नुकसान झालं. तसंच हा मार्ग वाहतुकीसाठी असुरक्षित ठरला.
अनिलकुमार गायकवाड यांनी सांगितलं की, मुसळधार पावसामुळे वरून काही मोठे खडक खाली सरकले आणि त्यामुळे दुसऱ्या बोगद्याचे प्रवेशद्वार अडवले गेले. ते म्हणाले की, "मुसळधार पावसामुळे वरील मोठे खडक टनल 2 च्या अगदी तोंडावरच कोसळले. टनलच्या रचनेचं काही नुकसान झालेलं नाही, मात्र बाहेरच्या बाजूला असणाऱ्या भागाचं नुकसान झालं आहे".
कंत्राटदाराने सुरक्षेसंदर्भातील सर्व उपाययोजनांचं पालन केलं होतं असा सांगत त्यांनी कामाचं समर्थन केलं. MSRDC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आयआयटी (IIT) बॉम्बेने प्रमाणित केलेल्या सखोल अभ्यासानंतर, 'रॉक बोल्ट्स', 'स्टील मेश' आणि दरडी कोसळण्यापासून संरक्षण करणाऱ्या इतर उपाययोजनांचा वापर करून बोगद्याच्या वरील उताराला स्थिर करण्यात आलं होतं.
"सुरक्षेचे उपाय बोगद्याच्या प्रवेशद्वारापासून वर सुमारे 15 मीटर उंचीपर्यंत आहेत आणि ते अजूनही सुस्थितीत आहेत. जे खडक खाली पडले, ते डोंगराच्या अधिक वरच्या भागातून आले होते. जेव्हा पाऊस इतका मुसळधार असतो, तेव्हा इंजिनिअरिंगही फार काही करु शकत नाही ," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्यानेच दरडी कोसळण्याच्या घटनेची तीव्रता कमी होण्यास मदत झाली. जर हे संरक्षक अडथळे (बॅरियर्स) नसते, तर कोसळणाऱ्या प्रचंड खडकांमुळे होणारे परिणाम अधिक गंभीर असू शकले असते. "या अडथळ्यांमुळे खडकांचा वेग मंदावला आणि ते थेट वाहनांवर आदळण्यापासून रोखले गेले. जर या उपाययोजना केल्या गेल्या नसत्या, तर याचे परिणाम अत्यंत गंभीर झाले असते," असं अधिकाऱ्याने सांगितलं.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील मिसिंग लिंक येथे कोसळलेली दरड अखेर हटवण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. तब्बल 15 ते 16 तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर दरड आणि मातीचा मलबा हटवण्यात आला असून, आता साफसफाईचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. आणखी दीड ते दोन तासांत मिसिंग लिंकवरील वाहतूक पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे.
मुसळधार पावसामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील मिसिंग लिंक परिसरात रविवारी मध्यरात्री दरड कोसळली होती. त्यामुळे मुंबईकडे जाणारी वाहतूक तातडीने बंद करून पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली होती. प्रशासन, एमएसआरडीसी, पोलीस आणि यंत्रणांनी युद्धपातळीवर बचाव व साफसफाईचे काम हाती घेतले. तब्बल 15 ते 16 तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर दरड पूर्णपणे हटवण्यात यश आले आहे. सध्या अंतिम साफसफाई आणि सुरक्षिततेची पाहणी सुरू असून, पुढील दीड ते दोन तासांत मिसिंग लिंकवरील वाहतूक पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.