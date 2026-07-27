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नागरिकांचा प्रवास आता सुस्साट! जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाबाबत मोठी अपडेट, 2030 पर्यंत...

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे दहापदरीकरण सुरू असतानाच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाच्या सहापदरीकरणाची तयारी सुरू केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 27, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:36 PM IST
नागरिकांचा प्रवास आता सुस्साट! जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाबाबत मोठी अपडेट, 2030 पर्यंत...
Image Credit: MSRDC plans six laning of old Pune Mumbai highway

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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नागरिकांचा प्रवास आता सुस्साट! जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाबाबत मोठी अपडेट, 2030 पर्यंत...
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