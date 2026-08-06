/डबल मिनिंग Insta Reel मुळं ST महामंडळातील 3 कर्मचारी निलंबित; महिला कंडक्टरच्या Viral रीलमध्ये असं आहे तरी काय?

पनवेल आगारामधील तीन कर्मचाऱ्यांची एका रीलमुळे नोकरी गेली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी ऑन ड्युटी असताना केलेल्या एका रीलमुळे नियमांचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवत या तिघांना नोकरीवरुन निलंबित करण्यात आलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य परिवहन महामंडळाच्या पनवेल आगार परिसरात 'खाकी' गणवेशात असताना नंदा कोळी या महिला कर्मचाऱ्याने एक रील शूट केली. या रीलमध्ये तिच्यासोबत इतर दोन कर्मचारीही होते. दुहेरी अर्थाच्या गाण्यावर हे रील बनवण्यात आलं आहे. नंदा कोळी या कंडक्टर असून त्यांच्या रीलमध्ये अन्य दोन कर्मचाऱ्यांनी देखील सहभाग घेतला होता. सदर व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड वायरल झाला असून त्यामुळे एसटी महामंडळाची प्रतिमा जनमानसात मलिन झाली असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
या रीलमध्ये नंदा कोळी दोन सहकाऱ्यांच्या बाजूला बसल्या असून बॅकग्राऊंडला गाणं वाजतंय. रील शूट करताना नंदा कोळी यांना त्यांचा एक सहकारी गुलाबाचं फूल देतानाही दिसतोय. या रीलच्या व्हिडीओवर, 'आमचं म्हटलं की लफडं हा... आणि तुमचं म्हटलं की खरं प्रेम हा... वा रे वा...' अशी ओळ लिहिण्यात आली आहे. या रीलमध्ये 'तुला किलर किलर सांगते... नको उगाच मनात झुरु... नको मागं मागं माझ्या फिरु... माझं दुसरीकडं हाय सुरु...' असे शब्द असलेलं गाणं वापरण्यात आलं आहे.
रील बनविणाऱ्या तिन्ही कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळाने कारवाई करत त्यांना सेवेतून निलंबित केले आहे. रील पोस्ट करणाऱ्या पनवेल आगारातील कंडक्टर नंदा कोळींबरोबरच वाहतूक नियंत्रक विजयकुमार माने आणि सुनील देशमुख यांनाही नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलं आहे. अशाप्रकारे केवळ रीलमुळे कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेल्याने एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र संतापाची लाट आहे.
Panvel ST Depot | खाकी गणवेशात रील बनवणाऱ्या ST कर्मचाऱ्यांवर कारवाई | Zee24Taas#MSRTC #ST #Panvel #ViralReel #BreakingNews #MaharashtraNews pic.twitter.com/gjtIFGf8dO— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 6, 2026
काही महिन्यांपूर्वीच तेलंगणातील खम्मम जिल्ह्यातील सरकारी शिक्षिका भुक्या गौतमी यांना रीलमुळे सरकारी नोकरी सोडावी लागल्याची घटना घडली होती. ममिल्लागुडेम हायस्कूलमध्ये इंग्रजी विषयाच्या सहाय्यक शिक्षिका होत्या. त्यांनी रील्सद्वारे एका खासगी शाळेच्या प्रवेशाचे प्रमोशन केल्याचा आरोप होता. तसेच ड्युटीदरम्यान सोशल मीडियावर वेळ घालवल्याचाही आरोप होता. जानेवारी 2026 मध्ये जिल्हा शिक्षण अधिकारी (DEO) चैतन्य जैन यांनी त्यांना निलंबित केले. वारंवार सूचना देऊनही रील्स सुरू ठेवल्याचा आरोप. नोकरी गमावली त्यावेळी भुक्या गौतमी यांचे इन्स्टाग्रामवर 3.28 लाख फॉलोअर्स होते.