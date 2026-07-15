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सुट्ट्या पैशांची कटकट मिटवण्यासाठी एसटीचा अजबच निर्णय; प्रवाशांच्या खिशाला फोडणी, तिकीट नेमकं कितीने महागणार?

लालपरीचा प्रवास आता महागणार आहे. कारण एसटी महामंडळाकडून तिकीटाचे दर वाढवण्यात येणार आहेत. राज्य परिवहन मंडळाने तसा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 15, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:02 AM IST
सुट्ट्या पैशांची कटकट मिटवण्यासाठी एसटीचा अजबच निर्णय; प्रवाशांच्या खिशाला फोडणी, तिकीट नेमकं कितीने महागणार?
Image Credit: MSRTC (फोटोः AI निर्मित)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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