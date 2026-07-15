/सुट्ट्या पैशांची कटकट मिटवण्यासाठी एसटीचा अजबच निर्णय; प्रवाशांच्या खिशाला फोडणी, तिकीट नेमकं कितीने महागणार?

महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेली एसटी म्हणजेच लालपरीचा प्रवास आता महागणार आहे. उन्हाळी सुट्ट्यातील हंगामी भाडेवाढ रद्द होण्याची प्रतीक्षा असतानाच आता राज्य परिवहन महामंडळाने 13.50 टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत भाडेवाढीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात 15 एप्रिल ते 15 जून या कालावधीत 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर 15 जुलैपर्यंत या भाडेवाढीला मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत आज संपणार आहे. मात्र हाती आलेल्या माहितीनुसार, वाहतूक विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावात 13.50 टक्के भाडेवाढीची शिफारस केली आहे. सध्या 10 टक्के भाडेवाढ असून त्यात आणखी 3.50 टक्क्यांची भर पडणार आहे. सुट्ट्या पैशांमुळं होणारा वाद टाळण्यासाठी यंदा रुपयांच्या पट्टीत तिकीट ठेवण्यात येणार आहे.
उन्हाळी सुट्टी सुरू झाल्यावर 15 एप्रिल ते 15 जून या काळात 10 टक्के भाडेवाढ तसेच स्वच्छता टॅक्स प्रवाशांकडून आकारला जात आहे. यातच आता पुन्हा 3.50 ट्क्के भाडेवाढ झाल्यावर एकूण 13.50 टक्के भाडेवाढ होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे भत्ते, डिझेल दरवाढ आणि अन्य खर्च वाढल्याने ही भाडेवाढ करण्यात येत असल्याचे कारण समोर येत आहे. मात्र यापूर्वी केलेल्या भाडेवाढीनंतरही एसटी महामंडळ तोट्यातच असून 31 पैकी 22 आगराना आपला खर्च भगवण्याईतपत महसूल मिळाला नाही त्यामुळे ही सुद्धा भाडेवाढ अपुरी ठरल्याचे सांगण्यात येतेय.
एसटी महामंडळावर डिझेल दरवाढीमुळे वार्षिक सुमारे 124 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. यापूर्वी महामंडळाने गर्दीच्या हंगामात 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ केली होती. तसंच, महागाईमुळे डिझेलच्या दरात झालेली वाढ, बसचे सुट्टे भाग (स्पेअर पार्ट्स) व टायरच्या किंमतीत झालेली वाढ, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये झालेली वाढ यामुळे हा अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे.
या पूर्वी जानेवारी 2025 मध्ये 14.95 टक्के भाडेवाढ करण्यात आली होती. ही वाढ लागू करताना एक रुपयांच्या पटीत करण्यात आली होती. मात्र यंदा होणारी भाडेवाढ ही पाच रुपयांच्या पटीत असू शकते. यामुळं सुट्टे पैसे बाळगण्याची चिंता मिटणार आहे. तसंच, सुट्ट्या पैशांवरुन होणारे वाददेखील टाळता येणार आहेत.