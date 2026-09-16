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सर्वसामान्यांना बाप्पा पावला! ऐन गणेशोत्सवात ST महामंडळाचा NCMC कार्डसंदर्भात मोठा निर्णय, लाखो प्रवाशांना फायदा; आता...

ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना सवलतीमध्ये प्रवास करायचा असेल तर राज्य परिवहन महामंडळाकडून नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड म्हणजेच एनसीएमसी कार्डची सक्ती करण्यात आलीये.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 16, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:27 AM IST
सर्वसामान्यांना बाप्पा पावला! ऐन गणेशोत्सवात ST महामंडळाचा NCMC कार्डसंदर्भात मोठा निर्णय, लाखो प्रवाशांना फायदा; आता...
Image Credit: राज्य परिवहन महामंडळाने दिला मोठा दिलासा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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