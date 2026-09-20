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NCMC Card नियमांमध्ये मोठे बदल! सगळ्या अडचणी दूर... OTP, मोबाईल नंबरचा नवे नियम पाहिलेत का? बायोमेट्रिक जुळत नसलेल्यांनाही Good News, आता...

राज्य परिवहन महामंडळाकडून नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड म्हणजेच एनसीएमसी कार्डची सक्ती करण्यात आल्यानंतर उडालेल्या गोंधळावर उपाय म्हणून आता या कार्डच्या वितरणासंदर्भातील नियमच बदलून प्रवाशांना दिलासा देण्यात आलाय. बदलेले नियम कोणते ते पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 20, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:33 AM IST
NCMC Card नियमांमध्ये मोठे बदल! सगळ्या अडचणी दूर... OTP, मोबाईल नंबरचा नवे नियम पाहिलेत का? बायोमेट्रिक जुळत नसलेल्यांनाही Good News, आता...
Image Credit: वितरणासंदर्भातील नियमांमध्ये मोठा बदल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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