/NCMC Card नियमांमध्ये मोठे बदल! सगळ्या अडचणी दूर... OTP, मोबाईल नंबरचा नवे नियम पाहिलेत का? बायोमेट्रिक जुळत नसलेल्यांनाही Good News, आता...

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड म्हणजेच एनसीएमसी कार्ड प्रकल्पांतर्गत अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांसाठी कार्ड नोंदणी व वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रवाशांना सवलतीचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळावा यासाठी महामंडळाने काही महत्त्वाचे बदल केले असून, संबंधित लाभार्थ्यांनी त्याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ज्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक लाभार्थ्यांच्या बायोमेट्रिकमध्ये बोटांचे ठसे जुळत नाहीत, अशा लाभार्थ्यांसाठी दि. 21 सप्टेंबर 2026 पासून आधारकार्ड संलग्न मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त ओटीपीच्या आधारे एनसीएमसी कार्डची नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणात अडचण येणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
21 सप्टेंबरपासून हरवलेले अथवा चोरीला गेलेले एनसीएमसी कार्ड ब्लॉक करून रु. 199 शुल्क भरून नव्याने नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
19 सप्टेंबरपर्यंत एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना दि. 25 सप्टेंबर 2026 पासून कार्ड वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
16 सप्टेंबरपासून एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी करणाऱ्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांना क्युआर कोड असलेली पावती देण्यात येत आहे. ही पावती एसटीच्या ईटीआयएम मशीनवर स्कॅन केल्यानंतर संबंधित सवलतधारकाला सवलतीचे तिकीट मिळणार आहे. ही नोंदणी पावती 30 दिवसांपर्यंत ग्राह्य राहणार आहे. दरम्यान, नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांनी 30 दिवसांच्या आत एनसीएमसी कार्ड अॅक्टीव्ह करून त्यामध्ये टॉप-अप करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सवलतीचा प्रवास अखंडितपणे सुरू ठेवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
एसटी प्रवासातील सवलतीचा लाभ मिळविण्यासाठी सर्व संबंधित सवलतधारक लाभार्थ्यांनी तात्काळ एनसीएमसी कार्ड नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. एनसीएमसी कार्डच्या माध्यमातून सवलतीच्या प्रवासाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने एसटी महामंडळाकडून ही कार्यवाही करण्यात येत आहे.
सवलतीच्या प्रवासासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या एनसीएमसी कार्डसंदर्भतील मुदत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या कार्डसाठीची सक्तीची तारीख आता 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे ऐन गणेशोत्सवात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून कार्ड नसले तरी ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना जुन्या पद्धतीने सवलतीचे तिकीट मिळणार आहे. ऐन गणेशोत्सवादरम्यान हा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेकांना मोठा दिलासा मिळालाय.