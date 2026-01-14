ST Bus ची तिरकी चाल... परिवहन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील हादरवून टाकणारा Video; प्रवाशांचा जीव टांगणीला

MSRTC ST Bus Viral Video: लालपरी म्हणजेच राज्य परिवहन महामंडळाची बस सेवा ही ग्रामीण भागाची लाईफलाइन मानली जाते. मात्र या लाईफलाइनच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. एसी बसच्या अवस्थेपासून ते वेळापत्रकातील गोंधळापर्यंत अनेक मुद्द्या्ंवरुन ही गावकडील लोकांची लाडकी लाल परी त्यांनाच वेढीस धरते. आतापर्यंत तुम्ही तुटलेल्या खिडक्या, कव्हर फाटून स्पंज बाहेर आलेली आसने यासारख्या समस्या पाहिल्या असतील. पावसाळ्यातही अनेकदा छप्पर गळत असणाऱ्या एसटी बस तर सामान्य बाब झाली असल्यासारखी बाब आहे. मात्र आता समोर आलेला व्हिडीओ हा थेट प्रवाशांच्या जीवशी खेळणार असून राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या ठाणे जिल्यातूनच हा व्हिडीओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी एसटी महामंडळाला प्रवाशांच्या जीवाची काळजी आहे की नाही असा प्रश्न पडला आहे.
सरनाईक यांच्या ठाणे जिल्यातच एसटी विभागाची कशी दुरवस्था झालीये याचं मूर्तीमंत उदाहरण पाहायला मिळत आहे. समोर आलेला व्हिडीओ हा शहापूर तालुक्यातील आहे. शहापूर तालुक्यातील रस्त्यावर एसटी विभागाची चक्क एक भंगार बस रस्त्यावर भरधाव वेगाने धावत असल्याचं समोर आलं आहे. आता दुरावस्था झालेली बस ही सामान्य बाब वाटत असली तरी या एसटीची अवस्था एवढी वाईट आहे की ती रस्त्यावर सरळ चालूही शकत नाहीये. या एसटी बसच्या मागील कारमधून शूट केलेल्या व्हिडीओमध्ये पुढे काही फुटांवर चालणारी ही बस जणूकाही रस्त्यावरुन सरकत आङे असं वाटतंय. रस्ता एकीकडे आणि बसची चाकं तसेच अलाइनमेंट तिरकं असं चित्र या व्हिडीओत दिसत आहे.
बसची एवढी डेंजर अवस्था असतानाही चालक आणि वाहकांना अशा बसमधून प्रवाशांना न्यावं लागत आहे. अशा भंगार बसमुळे केवळ बसमधील प्रवाशांचाच नाही तर रस्त्याने जाणाऱ्या वाहनचालकांच्या जीवालाही धोका निर्माण झालाय. कधीकाळी शहापूर एसटी आगारातून लांब पल्ल्यांच्या बस चालवल्या जायच्या. मात्र आता या आगाराला अवकळा आली असून सर्वच बसेस भंगार झाल्या आहेत. बस रस्त्यात ब्रेकडाऊन होण्याच्या घटना वाढू लागल्यात. त्याचा मोठा फटका प्रवाशांना बसतोय. शहापूर बसस्थानकाची इमारतही मोडकळीला आली आहे.
मध्यंतरी राज्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी 8 हजार बस विकत घेणार असून जुन्या भंगारातील बस सेवेतून काढणार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र तोपर्यंत प्रवाशांना अशाच बसमधून प्रवास करावा लागणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.