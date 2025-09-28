English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दशावताराचा असाही परिणाम, कोकणच्या खऱ्या 'राखणदाराचे' सौंदर्य जपणार, आता सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Konkan Geoglyphs: कोकणातील कातळशिल्पांचा इतिहास आता राज्यभरात पोहोचणार. राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 28, 2025, 08:30 AM IST
दशावताराचा असाही परिणाम, कोकणच्या खऱ्या 'राखणदाराचे' सौंदर्य जपणार, आता सरकारने घेतला मोठा निर्णय
Mtdc takes stand for Konkan Geoglyphs reservation dashavatar marathi movie

Konkan Geoglyphs: महाराष्ट्रात सध्या दशावतार हा सिनेमा प्रचंड गाजतोय. कोकणची संस्कृती, राखणदार आणि कातळशिल्प याभोवती फिरणाऱ्या या सिनेमाला प्रेक्षकांनी अक्षरशः डोक्यावर उचलून धरलं आहे. तर, या सिनेमानंतर अनेकांना कातळशिल्पाबाबत उत्सुकता वाटू लागली आहे. कोकणातील अश्मयुगीन कातळशिल्पांबाबत महाराष्ट्रा शासनाच्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अश्मयुगीन काळातील ही कातळशिल्प म्हणजे जणू गूढच आहेत. इतिहासितील मानवी संस्कृतीच्या पाऊलखुणा असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाहीत. या कातळशिल्पांना संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले आहे. रत्नागिरी ते गोवा जवळपास 900 किमी क्षेत्रावर हे कातळशिल्प पसरलेले आहे. एकट्या रत्नागिरीतच 70 ठिकाणी 1,500 हून अधिक अशी कातळशिल्प आढळली आहे. त्यामुळं या कातळशिल्पाबाबत अनेकांना आश्चर्य आहे. 

जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त कोकणातील अश्मयुगीन कातळशिल्प जतन संवर्धन तसेच प्रचार, प्रसार आणि प्रसिद्धीसाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) आणि निसर्गयात्री संस्था, रत्नागिरी यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. 'युनेस्को' जागतिक वारसा स्थळ दर्जा मिळण्याच्या प्रक्रियेत समाविष्ट असलेली कोकणातील अश्मयुगीन कातळशिल्प आकर्षणकेंद्र आहेत.

पर्यटकांसाठी ही कातळशिल्पे भवितव्यात कोकण पर्यटन क्षेत्रात आणि त्याअनुषंगाने सर्वांगीण विकासात महत्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहेत, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटने यांनी रत्नागिरीस्थित कातळशिल्प आणि वारसा संशोधन केंद्राला भेट दिली. तसेच त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गणपतीपुळे येथे आयोजित कार्यक्रमात निसर्गयात्री संस्था, रत्नागिरीचे संस्थापक अध्यक्ष तसेच कोकणातील कातळशिल्प शोधकर्ते व अभ्यासक सुधीर रिसबूड आणि प्रादेशिक व्यवस्थापक एमटीडीसीचे दीपक माने यांच्या स्वाक्षरीने, हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

FAQ

1) कोकणातील अश्मयुगीन कातळशिल्प काय आहेत आणि त्यांचे महत्त्व काय?

ही अश्मयुगीन काळातील शिल्पे आहेत, जी मानवी संस्कृतीच्या पाऊलखुणा म्हणून ओळखली जातात. ही गूढ शिल्पे इतिहासातील महत्वपूर्ण वारसा आहेत आणि त्यांना संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 'दशावतार' सिनेमामुळे या शिल्पांबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

2) ही कातळशिल्प कोकणात कोणत्या क्षेत्रात पसरलेली आहेत?

रत्नागिरी ते गोवा या जवळपास 900 किमी क्षेत्रात ही शिल्पे पसरलेली आहेत. एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यात 70 ठिकाणी 1,500 हून अधिक कातळशिल्प आढळली आहेत.

3) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) कोणता महत्वाचा निर्णय घेतला आहे?

जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त एमटीडीसीने निसर्गयात्री संस्था, रत्नागिरी यांच्याशी जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार आणि प्रसिद्धीसाठी सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे कोकणातील अश्मयुगीन कातळशिल्पांचा विकास होईल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Dashavatar marathi moviedashavatar marathi movie downloadkonkan katal shilpkatal shilp ratnagiriकातळशिल्प

इतर बातम्या

ठाणे ते बोरिवली अंतर कमी करणाऱ्या दुहेरी बोगद्याबाबत सर्वात...

महाराष्ट्र बातम्या