मराठा आरक्षणाला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विरोध; भोसले घराण्याच्या वंशजाने सांगितली नेमकी गरज

Mudhoji Raje Bhosale on Maratha Protest: मराठा आरक्षणाबाबत नागपूरच्या भोसले घराण्याचे वंशज मुधोजी राजे भोसले यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण हवं आहे, त्यासाठी ओबीसीतून आरक्षण देण्याची गरज नाही. मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका मुधोजी राजे भोसले यांनी स्पष्ट केली आहे.
सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापलेलं दिसत आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. हजारो मराठा बांधवांसह जरांगेंनी मुंबईमध्ये ठाण मांडलं आहे. ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं ही मराठा समाजाची प्रमुख मागणी आहे. या मागणीला ओबीसी समाजानं विरोध केलाच आहे. पण आता नागपूरच्या भोसले घराण्याचे वंशज मुधोजी राजे भोसलेंनीही महत्वाचं विधान केलं आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा मात्र ओबीसीतून आरक्षण नको, मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं अशी भूमिका मधुजीराजे भोसलेंनी घेतली आहे.
तर मुधोजीराजेंच्या या भूमिकेचं ओबीसी नेत्यांनी स्वागत केलं आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून नाही तर स्वतंत्र आरक्षण द्यावं अशी मागणी आमदार परिणय फुकेंनी केली आहे. तर सरकारने आता हा तिढा सोडवावा अशी मागणी आमदार अभिजीत वंजारींनी केली आहे.
सरकारला आरक्षण द्यायचं नसेल तर सरकारने समान नागरी कायदा लागू करावा अशी मागणी काही वर्षांपूर्वी मुधोजीराजे भोसलेंनी केली होती. आता मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केलीये. त्यामुळे मराठा समाज मुधोजीराजेंच्या मागणीवर काय प्रतिक्रिया देतंय याकडे लक्ष असेल.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी एल्गार पुकारला आहे. मराठ्यांचं भगवं वादळ घेऊन मनोज जरांगे हे मुंबईत धडकले आहेत. त्याचा उपोषणाचा आजचा दुसरा दिवस होता. आज दुसऱ्यात दिवशी न्या निवृत्ती न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यावेळी मराठा,कुणबी एकच असल्याचा पुनरुच्चार मनोज जरांगेंनी केला आहे. सरसकट आरक्षण दिल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचं मनोज जरांगे म्हणाले आहेत. यावेळी जरांगेंना माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचं शिंदे म्हणाले आहेत. मात्र वेळ देण्यास जरांगेना नकार दिला आहे.
जरांगे - प्रक्रियेला वेळ का लागतो?
जरांगे - हैदराबाद गॅझेटनुसार उद्यापासून प्रमाणपत्र द्या
जरांगे - नोंदी झालेल्यांना उद्यापासून प्रमाणपत्र द्या
जरांगे - लोकांची फक्त नोंदणी, नाव-आडनाव नाही. तेच मराठा आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र द्या.
जरांगे - जे मराठे आहेत तेच कुणबी आहेत, तसं गॅझेट आहे.
जरांगे - बाकीच्या जातींना आरक्षण आहे
जरांगे - गॅझेट सांगतं की मराठवाड्यातला मराठा कुणबी आहे
जरांगे - आमच्या पूजेला सर्व प्रक्रिया असते. अगरबत्ती पाहिजे, तांदूळ पाहिजे. तुमच्या पूजेला तसं नाही.
न्या. शिंदे - 1 महिन्यात गुन्हे मागे घेतले जातील
न्या. शिंदे - आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत
न्या. शिंदे - 158 कुटुबांना प्रत्येकी 10 लाखांची मदत दिली
न्या. शिंदे - उरलेल्या 96 कुटुंबांना मदतीचं काम सुरु
न्या. शिंदे - 53 जणांच्या कुटुंबातील एकाला महामंडळात नोकरी दिली
न्या. शिंदे - समितीला मुदतवाढ मिळाली आहे
न्या. शिंदे - 2023पासून आतापर्यंत सव्वा दहा लाख कुणबी प्रमाणपत्रं दिली
तर जरांगे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेचा तपशील उपसमितीला कळवला जाईल आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळ पुढील निर्णय घेऊन अशी माहिती न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी दिली आहे.