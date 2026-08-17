/पात्र कुटुंबांना वर्षाला 3 LPG सिलिंडर; काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना? जाणून घ्या पात्रता आणि प्रक्रिया!

घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या खर्चामुळे अनेक कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर परिणाम होतो. अशा पात्र कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरू केली आहे. 11 जुलै 2024 रोजी मंत्रिमंडळाने योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर 30 जुलै 2024 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वर्षाला तीन एलपीजी सिलिंडरच्या रिफिलचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. शासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार ही योजना अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबवली जाते.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेत मुख्यतः राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे पात्र लाभार्थी आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटुंब समाविष्ट आहेत. मात्र केवळ या योजनांचा लाभ घेत असल्याने प्रत्येक व्यक्ती आपोआप पात्र ठरत नाही. शासन निर्णयात काही स्पष्ट अटी नमूद आहेत. त्यानुसार गॅस कनेक्शन महिलेच्या नावावर असणे आवश्यक आहे. एका रेशन कार्डावर असलेल्या कुटुंबातील केवळ एकच लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. याशिवाय संबंधित कनेक्शन 14.2 किलो वजनाच्या LPG सिलिंडरचे असणे आवश्यक आहे.
पात्र कुटुंबाला वर्षभरात जास्तीत जास्त तीन एलपीजी रिफिलचा लाभ मिळतो. येथे एक महत्त्वाचा गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे. सरकार ग्राहकाच्या घरी तीन सिलिंडर मोफत पोहोचवत नाही. सिलिंडरचे नियमित वितरण संबंधित तेल कंपन्यांमार्फत केले जाते. शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्याने रिफिल घेतल्यानंतर सरकारकडून देय लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे लाभार्थ्याने आपल्या बँक खात्याची आणि संबंधित कागदपत्रांची माहिती योग्य प्रकारे नोंदलेली आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते.
योजनेत वर्षाला तीन रिफिलचा लाभ असला तरी एका महिन्यात एकापेक्षा जास्त LPG सिलिंडरसाठी या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद शासन निर्णयात आहे. त्यामुळे वर्षातील तीनही रिफिल एकाच वेळी घेऊन त्यावर लाभ मिळेल, असे समजणे चुकीचे ठरेल. तसेच सिलिंडरच्या किमतीत जिल्हानिहाय फरक असल्याने प्रत्यक्ष लाभाची रक्कम संबंधित सिलिंडरच्या किमतीनुसार निश्चित करण्याची प्रक्रिया शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
उपलब्ध शासन निर्णयात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र कुटुंबांनी स्वतंत्र ऑनलाइन अर्ज करण्याची स्वतंत्र प्रक्रिया नमूद केलेली नाही. लाभार्थ्यांची पात्रता आणि माहिती संबंधित शासकीय यंत्रणा व तेल कंपन्यांच्या नोंदींच्या आधारे निश्चित करण्याची व्यवस्था आहे. विशेषतः लाडकी बहीण योजनेतील पात्र कुटुंबांची माहिती संबंधित पुरवठा यंत्रणेकडून तेल कंपन्यांना देण्याची प्रक्रिया शासन निर्णयात नमूद आहे. त्यामुळे ‘अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अमुक वेबसाइटवर पैसे भरून अर्ज करा’ अशा अनधिकृत दाव्यांपासून सावध राहणे आवश्यक आहे.
पात्र असूनही तीन एलपीजी रिफिलचा लाभ किंवा डीबीटीची रक्कम मिळत नसेल, तर सर्वप्रथम संबंधित गॅस वितरकाकडे चौकशी करावी. त्यानंतर आवश्यक असल्यास स्थानिक जिल्हा पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधता येतो. शासन निर्णयात ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पुरवठा यंत्रणा आणि तेल कंपन्यांमध्ये समन्वयाची व्यवस्था नमूद आहे. त्यामुळे कागदपत्रे, एलपीजी कनेक्शनवरील महिलेचे नाव, रेशन कार्ड आणि बँक खात्याशी संबंधित माहिती अद्ययावत आहे का, हे तपासणे उपयोगी ठरेल. योजनेची अधिकृत माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयातूनच तपासा.