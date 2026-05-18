/मुख्यमंत्री फेलोशिप घेऊन करा महाराष्ट्राच्या प्रशासनासोबत काम; तुमचा काय फायदा; कधीपर्यंत करायची नोंदणी? A टू Z माहिती!

Maharashtra Mukhyamantri Fellowship 2026: महाराष्ट्रातील युवक-युवतींसाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा उपक्रम पुन्हा सुरू केला आहे. ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2026’ अंतर्गत तरुणांना थेट प्रशासनासोबत काम करण्याची संधी मिळणार असून, राज्याच्या विकास प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावता येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून इच्छुक उमेदवारांनी वेळेत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कशी मिळते फेलोशिप? कधीपर्यंत करता येईल अर्ज? सविस्तर जाणून घेऊया.
या फेलोशिपद्वारे निवड झालेल्या उमेदवारांना शासनाच्या विविध विभागांमध्ये काम करण्याची संधी मिळते. जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये सहभागी होऊन प्रशासन कसे कार्य करते, निर्णय प्रक्रिया कशी चालते आणि अंमलबजावणी कशी होते याचा सखोल अनुभव मिळतो. यामुळे तरुणांना फक्त सैद्धांतिक ज्ञान न राहता प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळतो.
राज्याच्या विविध विकास योजनांमध्ये फेलोजना सक्रिय सहभाग घेता येतो. ग्रामीण विकास, शहरी नियोजन, शिक्षण, आरोग्य, डिजिटल सेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये काम करून समाजातील वास्तव समस्यांवर उपाय शोधण्याची संधी मिळते. त्यामुळे ही फेलोशिप केवळ प्रशिक्षण नसून एक जबाबदारीची भूमिका ठरते.
या कार्यक्रमात नव्या कल्पनांना आणि तंत्रज्ञानाधारित उपायांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. तरुणांना त्यांच्या कल्पकतेचा वापर करून प्रशासनातील कामकाज अधिक कार्यक्षम कसे करता येईल, यावर काम करण्याची संधी मिळते. डिजिटल सोल्यूशन्स, डेटा अॅनालिसिस आणि इनोव्हेशनच्या माध्यमातून समस्यांचे निराकरण करण्यावर भर दिला जातो.
राज्यातील युवक-युवतींना प्रशासनासोबत काम करण्याची आणि महाराष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी!— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 18, 2026
या फेलोशिपसाठी निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे. उमेदवारांची निवड त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता, कौशल्य, नेतृत्वगुण आणि समाजासाठी काम करण्याच्या इच्छेच्या आधारे केली जाते. कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात न करता योग्य उमेदवारांची निवड करण्यावर शासनाचा भर आहे.
फेलोशिपदरम्यान उमेदवारांना केवळ कामाचा अनुभव मिळत नाही, तर त्यांचे नेतृत्वगुण आणि निर्णयक्षमता देखील विकसित होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत काम करताना संवादकौशल्य, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि टीमवर्क यांचा विकास होतो. भविष्यातील करिअरसाठी ही एक मजबूत पायाभरणी ठरते.
ज्या युवक-युवतींना समाजासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रत्यक्ष समस्यांना भिडून त्यावर उपाय शोधण्याची संधी मिळाल्याने समाजाशी नाळ जोडली जाते. शासनाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत सकारात्मक बदल पोहोचवण्याची ही मोठी संधी आहे.
इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 मे 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. वेळेवर अर्ज सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण अंतिम मुदतीनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. अधिक माहिती, पात्रता अटी आणि अर्ज प्रक्रिया यासंदर्भात अधिकृत वेबसाइटवर सविस्तर माहिती मिळणार आहे.