लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! E-KYC संदर्भात महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

Ladki Bahin Yojna 2025: महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे लाडकी बहीण योजना. महायुती सरकारकडून राज्यात लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे. मात्र आता या संदर्भात एक नवीन अपडेट आली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया करणे बंधनकारक होते. याची डेडलाइन 18 नोव्हेंबर 2025 देण्यात आली होती. मात्र आता महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
आदिती तटकरे यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता लाडक्या बहिणी 31 डिसेंबरपर्यंत e-KYC करू शकतात.
आदिती तटकरे यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, दिनांक 18 नोव्हेंबर 2025 पूर्वी सर्व लाभार्थ्यांनी e-KYC प्रक्रिया करावी अशा सूचना यापूर्वी देण्यात आल्या होत्या. परंतु, गेल्या काही दिवसांत आपल्या राज्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर अडचणींमुळे, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अनेक पात्र भगिनींना e-KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही, याची मला पूर्ण कल्पना आहे. या अडचणींची गांभीर्याने नोंद घेत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC करण्याची अंतिम मुदत आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच ज्या पात्र लाभार्थी महिलांचे वडील किंवा पती हयात नाहीत किंवा घटस्फोट झालेला आहे. त्या लाभार्थी महिलांनी स्वतःचे e-kyc करावे व त्यांचे पती अथवा वडील यांचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र व घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा मा. न्यायालयाचे आदेश याची सत्यप्रत संबंधित जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करावे.
या निर्णयामुळे योजनेच्या लाभाची सातत्यता आणि अखंडितता कायम राहणार आहे. ज्या भगिनींनी अद्याप e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी या विस्तारित मुदतीचा लाभ घेत ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असं आदिती तटकरे यांनी म्हटलं आहे.
उत्तरः या योजनेसाठी e-KYC करण्याची नवीन अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
e-KYC करण्याची जुनी अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर २०२५ होती.
गेल्या काही दिवसांत राज्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर अडचणींमुळे अनेक पात्र भगिनींना वेळेत e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही, त्यामुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.