Marathi News
Ladki Bahin: जानेवारीत नाही मिळणार 'लाडकी बहीण'चा हफ्ता? काय घडलंय नेमकं? आताच जाणून घ्या!

Ladki Bahin Yojana: नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये मोठी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 11, 2026, 02:56 PM IST
लाडकी बहीण योजना

Ladki Bahin Yojana: 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' ही महिलांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या अंतर्गत प्रत्येक महिन्याला पात्र महिलांना 1500 रुपये थेट बँक खात्यात जमा होतात. ही रक्कम त्यांना छोट्या गरजांसाठी किंवा घरगुती खर्चासाठी उपयोगी पडते. योजना 21 ते 65 वर्षांच्या महिलांसाठी आहे, ज्यात विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा कुटुंबातील एक अविवाहित मुलगी यांचा समावेश होतो. आतापर्यंत लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, पण काही तांत्रिक अडचणींमुळे त्यात व्यत्यय येतोय. अनेक महिलांना जानेवारीत लाडकी बहीणचा हफ्ता मिळणार नाही. काय आहे यामागचं कारण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

डिसेंबर हप्त्याला उशीर 

नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये मोठी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. डिसेंबर 2025 ची रक्कम अद्याप अनेकांच्या खात्यात आलेली नाही. त्यामुळे जानेवारी 2026 च्या हप्त्याबाबतही शंका निर्माण झालीय. महिलांना हप्ता कधी मिळेल? याची स्पष्ट माहिती नाही, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक गणित बिघडलय. काही महिलांनी केवळ आपल्या e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केली तरीही हप्ता मिळाला नाही. या विलंबामुळे महिलांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे आणि त्यांना रोजच्या खर्चासाठी अडचणी येत आहेत. सरकारकडून या संदर्भात अद्याप कोणतीही ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही.

e-KYC पूर्ण करण्याची आवश्यकता

या योजनेत केवळ योग्य लाभार्थ्यांना फायदा मिळावा म्हणून e-KYC करणे बंधनकारक आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियावर आवाहन केलंय. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करा, अन्यथा हप्ता थांबेल, असं त्यात म्हटलंय. ही प्रक्रिया https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर सहज करता येते. तरीही अनेकांनी e-KYC पूर्ण केले तरी हप्ता मिळाला नाही. कारण प्रक्रिया सुरू आहे. हे e-KYC आधार कार्ड आणि बँक खात्याशी जोडलेले असते, ज्यामुळे फसवणुकीला आळा बसतो. महिलांनी ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

जानेवारीच्या हफ्त्याचं काय?

जानेवारी 2026 च्या हप्त्याची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. काही बातम्यांनुसार, 15 जानेवारी 2026 रोजी BMC निवडणुका झाल्यानंतर हप्ता जारी होऊ शकतो. तसेच डिसेंबर आणि जानेवारीचे दोन हप्ते एकूण 3000 रुपये 14 जानेवारीला मकर संक्रांतिच्या आसपास एकत्र दिले जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. पण मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा विभागाकडून या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आलेला नाही. यापूर्वी नोव्हेंबरचा हप्ता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आला होता. या अनिश्चिततेमुळे महिलांना प्रतीक्षा करावी लागतेय.

आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे, कुटुंबात चारचाकी वाहन नसावे, कोणीही करदाता किंवा सरकारी कर्मचारी नसावा. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. पिवळ्या-नारंगी रेशन कार्डधारकांना उत्पन्न प्रमाणपत्राची गरज नाही. हे निकष पूर्ण केल्यास महिलांना मासिक रक्कम मिळू शकते.

योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न

या योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर भर देत आहे, पण हप्त्यातील विलंबामुळे योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकार लवकरच हप्त्याची तारीख जाहीर करेल आणि त्यांची आर्थिक अडचण दूर करेल, असे म्हटले जात आहे. तरी विभागाकडून स्पष्ट सूचना नसल्यामुळे गोंधळ वाढलाय.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

