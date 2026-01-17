2019 ला झालं तेच पुन्हा होणार? महापौर पदाच्या 'त्या' फॉर्मुलावरुन भाजप-शिंदे भिडणार? जाणून घ्या!

BMC Mayor: मुंबईतील महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत जनतेने भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या बाजूने जोरदार समर्थन दाखवले आहे. या निकालामुळे दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणात जागा जिंकल्या आहेत. मतदारांनी या पक्षांना निवडून देऊन त्यांच्या धोरणांना मान्यता दिली आहे. हे यश दाखवते की, शहरातील विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक समस्या सोडवण्याबाबत मतदारांनी विश्वास दाखवलाय.
निवडणुकीत मिळालेल्या बहुमतामुळे महायुतीचा महापौर मुंबईत निवडला जाईल, हे आता स्पष्ट झाले आहे. महायुती म्हणजे भाजप आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेची युती आहे, आणि त्यांच्याकडे पुरेशा जागा असल्याने ते सत्ता सांभाळतील. यामुळे शहराच्या प्रशासनात स्थिरता येईल आणि विकास प्रकल्पांना वेग मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांसाठी महापौर हे पद महत्वाचे आहे. यातून मुंबईच्या दैनंदिन कारभारावर नियंत्रण ठेवतो. या निर्णयाने विरोधी पक्षांना धक्का बसलाय.
शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या नगरसेवक आणि प्रमुख नेत्यांनी मुंबईच्या महापौर पदासाठी अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला सुचवला आहे. म्हणजे एका पक्षाला अडीच वर्ष आणि दुसऱ्याला अडीच वर्ष महापौरपद मिळावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. हे वाटप युतीतील समानतेचे द्योतक आहे आणि दोन्ही पक्षांना संधी देईल. या मागणीमुळे पक्षांतर्गत एकता वाढेल आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह टिकेल. हे प्रस्ताव चर्चेतून आले आहे, ज्यामुळे युती मजबूत होईल.
मुंबई महापालिका निवडणूक निकालात मतदारांनी भाजप आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेनेच्या बाजुने कौल दिलाय. त्यामुळे महायुतीचा महापौर होणार हे निश्चित झालंय. मुंबईत अडीच - अडीच वर्ष महापौर पद द्याव, अशी इच्छा शिवसेनेचे नगरसेवक तसेच नेत्यांनी व्यक्त केलीय. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शिवसेनेचा महापौर बसावा अशी शिंदे सेनेची इच्छा आहे. भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये या मुद्द्यावरून चर्चा झाली. भाजपचे पक्षश्रेष्ठ आता कोणता निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
महापौर पदाच्या वाटपाबाबत भाजप आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये सविस्तर बोलणी झाली आहेत. या बैठकीत दोन्ही पक्षांनी आपापल्या अपेक्षा मांडल्या आणि समंजसपणे तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर येतेय.