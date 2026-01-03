कसं शक्यंय? डोंगर भेदून निघाला बुलेट ट्रेनचा बोगदा; कशी होती ही प्रक्रिया? रेल्वेमंत्र्यांकडून Video जारी

Mumbai Ahmedabad Bullet Train project : भारत देश सध्या विकासाच्या वाटेवर अतिशय झपाट्यानं प्रवास करत असून, या देशाची वाटचाल ही नागरिकांसह संपूर्ण जगालासुद्धा भारावणारी आहे. अशा या देशात सध्या काम सुरू आहे ते म्हणजे एका अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर. ज्यामुळं नागरिकांचा प्रवास प्रचंड वेगानं होणार आहे. हा प्रकल्प म्हणजे बुलेट ट्रेनचा. प्रकल्पाची घोषणा आणि त्याचं काम फार आधीपासून सुरू असून, आता त्यात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला आहे.
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 1.5 किमी अंतराचा डोंगरातील बोगदा. पालघर (Palghar News) जिल्ह्यात विरार – बोईसर क्षेत्रात असणाऱ्या डोंगरात हा बोगदा तयार करण्यात आला असून या भागातील हा सर्वात लांब बोगदा ठरत आहे.
अधिकृत माहितीनुसार 2 जानेवारी 2026 ला या बोगद्याचं काम पूर्ण झालं आणि खुद्द केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अतिशय अवाक् करणाऱ्या व्हिडीओसह ही माहिती दिली.
डोंगर भेदून तयार करण्यात आलेल्या या बोगद्यासाठी ‘ड्रिल अँड ब्लाट’ या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून त्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी लागला. ‘ड्रिल अँड ब्लाट’ तंत्रज्ञानामध्ये डोंगराळ भागातील खडकांचं रिअल टाईन निरीक्षण करण्यात आलं असून, आवश्यकतेनुसार कार्यक्षेत्रात शॉटक्रीट, रॉकबोल्ट आणि जाळीदार गर्डर सपोर्ट सिस्टीमची कामं शक्य होतात अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. बोगद्याच्या कामाचा मुख्य टप्पा पूर्ण झाला असून 55 टक्के भागाचं काम पूर्ण झालं आहे. उर्वरित कामांना आता वेगानं सुरुवात होत असून, यामध्ये बोगद्याची अंतर्गत आणि बाह्यकामं करण्यातच येणार आहेत.
बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा भारतासाठी अतिशय महत्त्वाकांक्षी असून, त्यामुळं मुंबई आणि अहमदाबादमधील प्रवासाचा वेळ अवघ्या 1 तास 58 मिनिटं अर्थात दोन तासांहून कमी कालावधी इतक्यावर येणार आहे. ज्यामुळं दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्र जोडली जाणार असल्यामुळं देशाच्या आर्थिक विकासातही याचा हातभार लागणार आहे, अशी माहिती देत या प्रकल्पामुळं कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाणं 95 टक्क्यांनी कमी होईल असं आश्वासक वक्तव्य रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी केलं.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पात किती बोगदे?
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाअंतर्गत 508 किमीच्या रेल्वेमार्गावर 27.4 किमी अंतराचे बोगदेच असणार आहेत. यामध्ये 21 किमी बोगदे भूमिगत आणि 6.4 किमीचे बोगदे हे भूपृष्ठावरील असतील. कुतूहलाची बाब म्हणजे या प्रकल्पात 8 डोंगरी बोगदे आहेत, ज्यापैकी 7 बोगदे तर महाराष्ट्रातच आहेत.