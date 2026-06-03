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महाराष्ट्रातील छोट्याश्या गावात का खोदलाय भला मोठा बोगदा? एकाच जिल्ह्यात असे 7 बोगदे; पाहा Video

Infrastructure Project In India: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांशी प्रकल्पांपैकी एका प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा यशस्वीरित्या पार पडला आहे. नेमका हा बोगदा आहे कुठे आणि कसा जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 03, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:29 AM IST
महाराष्ट्रातील छोट्याश्या गावात का खोदलाय भला मोठा बोगदा? एकाच जिल्ह्यात असे 7 बोगदे; पाहा Video

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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