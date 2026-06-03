/महाराष्ट्रातील छोट्याश्या गावात का खोदलाय भला मोठा बोगदा? एकाच जिल्ह्यात असे 7 बोगदे; पाहा Video

Mumbai Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रातील एका छोट्याश्या गावात भलामोठा बोगदा खोदण्यात आला आहे. या बोगद्याचं खोदकाम पूर्ण झाल्याने आता महाराष्ट्रातील प्रकल्पाच्या कामाला आणखी वेग मिळाला आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामाच्या सध्य स्थितीचा सविस्तर आढावा जाणून घेऊयात...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांशी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील अंबेसरी गावाजवळ पूर्ण झाला. येथे या मार्गावरील तिसऱ्या पर्वतीय बोगद्याचे (माउंटन टनेल-7) खोदकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. या बोगद्याचा 'ब्रेकथ्रू' यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला आहे. पालघर जिल्ह्यातील हा बोगदा 417 मीटर लांब आणि 14.4 मीटर रुंद असून, बुलेट ट्रेनच्या अप आणि डाऊन अशा दोन्ही मार्गासाठी तयार करण्यात आला आहे.
बोगद्याचे खोदकाम दोन्ही बाजूंनी नियंत्रित ड्रिलिंग आणि ब्लास्टिंग तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करण्यात आले. खोदकामादरम्यान बोगद्याची स्थिरता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणे आणि मॉनिटरिंग प्रणालींचा वापर करण्यात आला. पृष्ठभागावरील हालचाली, कंपनांची तीव्रता आणि आसपासच्या संरचनांवरील परिणाम यांचे निरीक्षण करण्यासाठी सरफेस सेटलमेंट पॉइंट (एसएसपी), थ्री-डी टार्गेट्स, स्ट्रेन गेज आणि सिस्मोग्राफ यांसारखी उपकरणे बसविण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
Mumbai-Amdavad Bullet Train Project achieves another milestone— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 2, 2026
3rd mountain tunnel breakthrough in Maharashtra within 5 months.
Dahanu Taluka, Palghar pic.twitter.com/vhZcU4vgmP
विशेष म्हणजे हे काम करताना कामगारांच्या सुरक्षेलाही विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. बोगद्यामध्ये योग्य वायू पुरवठा व्यवस्था, अग्निसुरक्षा उपाययोजना, नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था आणि सातत्यपूर्ण भू-तांत्रिक निरीक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात आली.
नवी दिल्ली— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 2, 2026
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रातील तिसऱ्या पर्वतीय बोगद्याचे यशस्वी वेधन पूर्ण झाले असून, भारताच्या पहिल्या हाय-स्पीड रेल्वे मार्गिकेच्या उभारणीत आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील आंबेसरी गावाजवळ… pic.twitter.com/OijIppewXd
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर एकूण आठ पर्वतीय बोगद्यांपैकी सात पालघर जिल्ह्यात आहेत. एक बोगदा गुजरातमधील वलसाड जिल्ह्यात आहे. बोईसर आणि वापी या 3 महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्टचातून बुलेट ट्रेन मार्ग जात असून, या विभागातील एमटी-8, एमटी-7 आणि एमटी-6 हे तीनही पर्वतीय बोगदे यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आले आहेत. गेल्या पाच महिन्यांत महाराष्ट्रातील तीन पर्वतीय बोगद्यांचे खोदकाम पूर्ण झाल्याने प्रकल्पाच्या सर्वाधिक आव्हानात्मक भागात उल्लेखनीय प्रगती असल्याचं अधिकारी सांगतात. पर्वतीय बोगदे पूर्ण करण्यात 3 आल्यामुळे या मार्गावरील बांधकामांना आणखी गती मिळणार असून, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या प्रगतीला मोठे बळ मिळाले आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.