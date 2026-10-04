छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे विमानतळ असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. मुंबईतील टर्मिनल 1 (T) विमानतळाचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. 84 वर्षानंतर मुंबई विमानतळाचे टर्मिनल 1 बंद होणार. 10 कोटी प्रवाशांना नवी मुंबई विमानतळावरुन विमान प्रवास करावा लागणार आहे.
ऑक्टोबर अखेरपर्यंत टर्मिनल 1 बंद होणार आहे. टर्मिनल 1 च्या उत्तर भागाच्या पाडकामाला 15 जानेवारी 2027 पासून सुरुवात होणार आहे. यामुळे मुंबई विमानतळाचे टर्मिनल 1 बंद होणार आहे. टर्मिनल 1 वरील वाहतूक मुंबईच्या टर्मिनल 2 (T2) आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (एनएमआयए) दरम्यानच्या विमानसेवा टप्प्याटप्प्याने स्थलांतरित केल्या जातील.
या बदलाचा मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवासी आणि दैनंदिन प्रवास करणाऱ्यांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एनएमआयएला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना रस्त्याने जास्त प्रवास करावा लागू शकतो आणि प्रवासाचा खर्च वाढू शकतो, तर या बदलामुळे मुंबई विमानतळावरील गर्दी कमी होण्याचीही अपेक्षा आहे. नवी मुंबईहून विमानसेवा उपलब्ध होणार आहे. मुंबई टर्मिनल 1 बंद झाल्यामुळे प्रवाशांना नवी मुंबई विमानतळावरुन प्रवास करावा लागू शकतो. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाढेल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. या लांबच्या रस्ते प्रवासामुळे मुंबईच्या आधीच व्यस्त असलेल्या रस्त्यांवर ताण वाढू शकतो, विशेषतः मुंबई आणि नवी मुंबई दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास त्रासदायक ठरु शकतो.
छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) या कंपनीने मुंबईच्या T2 आणि एनएमआयए (NMIA) मधील हवाई वाहतूक विभागण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एमआयएएलचे मुख्य विमानतळ अधिकारी विष्णू मोहन झा यांनी 13 ऑगस्ट रोजी नागरी हवाई वाहतूक सचिव समीर कुमार सिन्हा यांना पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी टर्मिनल 1 च्य पुर्नविकासाचा तपशील दिला आहे. 15 जानेवारी 2027 पासून टर्मिनल 1-B च्या उत्तर भागाचे पाडकाम सुरू करण्याची योजना आखत आहे.
विमान कंपन्यांच्या कामकाजावर आणि प्रवाशांच्या सोयीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी पुनर्विकासाचे काम टप्प्याटप्प्याने केले जात असल्याचे एमआयएएलने सांगितले. योजनेनुसार, 1 ऑक्टोबरपासून एकूण आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीपैकी किमान एक तृतीयांश वाहतूक एनएमआयए (NMIA) येथे स्थलांतरित केली जात आहे. 25 ऑक्टोबरपासून T1 येथील एकूण हवाई वाहतुकीपैकी किमान एक तृतीयांश वाहतूक T2 येथे हलवली जाणार आहे. पाडकाम सुरू होण्यापूर्वी विमान कंपन्यांना अंदाजे साडेतीन महिन्यांची संक्रमणकालीन मदत दिली जाणार आहे.
मुंबई T1 वरील विमाने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (NMIA) स्थलांतरित केली जाणार आहेत. मुंबईहून नवी मुंबईला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करताना अतिरिक्त रस्ते प्रवासाचा विचार करावा लागेल. प्रवाशांचे सुरुवातीचे ठिकाण आणि वाहतुकीच्या साधनानुसार, या बदलामुळे काही प्रवाशांचा प्रवास खर्चही वाढू शकतो. मुंबई आणि नवी मुंबई दरम्यान वाढलेल्या प्रवासी संख्येमुळे रस्ते वाहतुकीवरही अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. प्रवासाला लागणारा जास्त वेळ ही प्रवाशांसाठी चिंतेची बाब असू शकते, विशेषतः वाहतुकीच्या गर्दीच्या वेळी.
विमानांची विभागणी केल्याने मुंबई विमानतळावरील गर्दी कमी होण्याचीही अपेक्षा आहे. सध्या, मुंबई विमानतळावर उतरणारी सर्व विमाने एकाच कार्यरत धावपट्टीचा वापर करतात, त्यानंतर प्रवाशांना T1 किंवा T2 मध्ये हलवले जाते. काही वाहतूक एनएमआयए (NMIA) कडे वळवल्याने या हिवाळ्यात मुंबई विमानतळावरील गर्दी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे उतरण्याची वाट पाहणाऱ्या विमानांचा थांबण्याचा वेळ आणि टेकऑफसाठी पुशबॅक सुरू होण्याची प्रतीक्षा वेळ कमी होऊ शकते. कमी झालेल्या गर्दीमुळे विमानतळावरील आणि विमानांच्या उड्डाणांची नियमितता सुधारण्याची अपेक्षा आहे. येत्या काही महिन्यांत, खाजगी आणि चार्टर विमानांसह बहुतेक सामान्य विमान वाहतूक देखील एनएमआयए (NMIA) कडे वळवली जाऊ शकते.
टर्मिनल 1 अंदाजे 80 वर्षे जुने आहे. टर्मिनलचे काही भाग आधीच पाडण्यात आले आहेत. सध्या, मुंबई विमानतळाच्या टी1 आणि टी2 ची प्रवासी हाताळण्याची क्षमता अनुक्रमे अंदाजे 1.5 कोटी आणि 4 कोटी इतकी आहे. पुनर्विकासाचे काम टप्प्याटप्प्याने केले जात आहे. ज्याच्या पहिल्या टप्प्यात 15 जानेवारी 2027 पासून टर्मिनल 1-बी च्या उत्तर भागाचे पाडकाम सुरू होईल. एमआयएएलने म्हटले आहे की, हे टप्प्याटप्प्याने होणारे काम विमानसेवा सुरळीतपणे चालवणे आणि प्रवाशांना होणारा त्रास कमी करणे या उद्देशाने केले जात आहे.