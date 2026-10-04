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84 वर्षानंतर मुंबई विमानतळाचे टर्मिनल 1 बंद होणार; 10 कोटी प्रवाशांना नवी मुंबई विमानतळावरुन विमान प्रवास करावा लागणार

मुंबई विमानतळावरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. मुंबई विमानतळावरील टर्मिनल 1 वरील  विमानसेवा  25 ऑक्टोबर 2026 पासून बंद होणार आहे. जुन्या टर्मिनलच्या जागी नवीन इमारत बांधली जाणार आहे. हे टर्मिनल 2029-30 पर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 04, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 10:21 PM IST
84 वर्षानंतर मुंबई विमानतळाचे टर्मिनल 1 बंद होणार; 10 कोटी प्रवाशांना नवी मुंबई विमानतळावरुन विमान प्रवास करावा लागणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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