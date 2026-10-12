मुंबई आणि पुण्याला अल निनोचा पहिला मोठा झटका! संपूर्ण महाराष्ट्रात भयानक जलसंकट

महाराष्ट्र दुष्काळ : अल निनो सक्रिय झाल्याने महाराष्ट्रात अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात भयानक जलसंकट निर्माण झाले आहे. मुंबई आणि पुण्याला अल निनोचा पहिला मोठा झटका बसला आहे. मुंबई आणि पुण्यात पाणी कपात जाहर करण्यात आली आहे.
ऐन सणासुदीत मुंबईकरांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कमी पावसामुळे धरणांतील पाणीसाठ्यावर परिणाम झाला आहे. महापालिकेची पाणी बचतीसाठी नवी सूचना जारी करण्यात आली आहे. मुंबईत 10 टक्के पाणीकपात कायम आहे. 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पाणी पुरवण्याचे नियोजन आहे. जलतरण तलावांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या वापरावर पुन्हा निर्बंध लादण्यात आले. उद्योग, व्यापारी आस्थापना आणि स्पोर्ट्स क्लबना 20 टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. वाहन धुणे, रस्ते स्वच्छ करणे आणि उद्यानांसाठी पर्यायी जलस्रोत वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष पथके नेमण्यात आली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
पुण्यात पाणीकपात येत्या गुरूवारपासून लागू होणार असून, आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. ही पाणीकपात अनिश्चित काळासाठी असणार आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे या वर्षी पर्जन्यमानात घट झाल्याने तसेच अल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षी पर्वत राहणार असल्याने राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे काटकसरीने आणि अत्यंत नियोजनचद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर 15 आॅक्टोबर पर्यंत पाणीकपातीला सुरूवात करा असे लेखी आदेश राज्यसरकारने संपूर्ण राज्यासाठीच जारी केले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने आठवड्याला एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नियोजन करण्यात आले असून, तसे जाहीर ही करण्यात आले आहे.
खडकवासला धरण साखळीमध्ये १२ आॅक्टोबर अखेर २६.२२ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. हा पाणीसाठा दरवर्षीच्या उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या तुलनेत कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळी, भामा आसखेड धरण आणि पवना धरणातील उपलब्ध जलसाठा, पाटबंधारे विभागाकडून प्राप्त सूचना तसेच आगामी कालावधीतील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता याबाबत महापालिकेमार्फत आढावा घेण्यात आला आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
सद्यस्थितीत शहरासाठी दरवर्षीच्या तुलनेत कमी पाणीसाठा उपलब्ध असून संभाव्य कमी पर्जन्यमानाचा विचार करून जलस्रोतांचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्याचा राज्यसरकारमार्फत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिका हद्दीमध्ये १५ आॅक्टोबर पासून दर गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. या उपाययोजनेमुळे उपलब्ध जलसाठ्याचा कार्यक्षम वापर होऊन आगामी काळात शहरातील सर्व नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा पुरवठा करण्यास मदत होणार आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
पाण्याचा काटकसरीने वापर करा - महापालिकेचे आवाहन
पाण्याचा काटकरीरने वापर करण्याचे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. त्यासाठी नियमावलीही जारी करण्यात आली आहे.
- बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरू नये
- घर, सार्वजनिक आस्थापना, महापालिका, सरकारी कार्यालये येथील सर्व नळ तसेच, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे येथील नळ कनेक्शन, फ्लश टाक्या आणि पाइपलाइन गळती तात्काळ दुरुस्त करावी.
- सार्वजनिक तसेच, खाजगी वॉशिंग सेन्टर्स बंद करणेत यावेत. वाहन धुणे, अंगण किया पदपथ स्वच्छ करणे यासाठी बोरिंग, पुणे महापालिकेच्या पाण्याचा वापर करू नये.
- खाजगी आणि सार्वजनिक स्विमिंग पूल तसेच खाजगी/मनपाच्या उद्यानांकरिता पिण्याच्या पाण्याचा वापर बंद करण्यात यावा.
- पाण्याच्या टाक्या भरून वाहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.
- सार्वजनिक ठिकाणी पाणीगळती, जलवाहिन्या फुटल्या, पाण्याचा अपव्यय आढळल्यास महापालिकेला कळवावे.
- आवश्यक तेवढेच पाणी साठवावे.
- अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई करण्यात येणार