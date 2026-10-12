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मुंबई आणि पुण्याला अल निनोचा पहिला मोठा झटका! संपूर्ण महाराष्ट्रात भयानक जलसंकट

अल निनोच्या पार्श्वभमीवर यंदाचा दुष्काळ कडक असू शकतो, त्यामुळे  उपलब्ध धरण साठ्यातील पाणी 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पुरेल असे नियोजन करण्याचे निर्देश शासनाने पाटबंधारे विभाग आणि संबंधित मनपांना दिले आहेत. मुंबई आणि पुणे शहरात पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 12, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 11:50 PM IST
मुंबई आणि पुण्याला अल निनोचा पहिला मोठा झटका! संपूर्ण महाराष्ट्रात भयानक जलसंकट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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