मुंबई आणि ठाणे शहर एकमेकांना डायरेक्ट मेट्रोने कनेक्ट होणार; लोकल ट्रेन पकडण्याची गरज नाही; लाखो प्रवाशांची गर्दीतून सुटका

महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा प्रोजेक्ट हाती घेतला आहे. मुंबई आणि ठाणेकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार आहे.  मुंबई आणि ठाणे ही दोन शहर एकमेकांना डायरेक्ट मेट्रोने जोडली जाणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 30, 2025, 11:32 AM IST
Mumbai Metro News: मुंबई आणि ठाणे ही दोन शहर एकमेकांना डायरेक्ट मेट्रोने जोडली जाणार आहेत.  ठाणे आणि मुंबई दरम्यान मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) मुंबई-ठाणे परिसरातील नऊ मेट्रो प्रकल्पांसाठी 500  कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीमुळे प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि ते पूर्ण होण्यास गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. दहिसर, मीरा रोड, ठाणे, कल्याण आणि इतर मार्गांवरील प्रकल्पांसाठी नगरविकास विभागाने हे कर्ज मंजूर केले आहे. या कर्जातून 50 टक्के केंद्र सरकारचे कर आणि 100 टक्के स्थानिक कर आणि जमीन खर्च समाविष्ट आहे.

या कर्जातून विविध प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएला निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. ठाणे-मुंबई-भिवंडी मार्गावर धावणाऱ्या मुंबई मेट्रो मार्ग 5 साठी 523.86 दशलक्ष मंजूर झाले आहेत. या मार्गामुळे ठाणे शहर आणि जिल्ह्यातील रहिवाशांना लक्षणीय सुविधा मिळेल आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, ठाणेकरांना मुंबईच्या इतर मेट्रो मार्गांशी चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल.

कोणत्या मार्गांसाठी कर्ज मंजूर करण्यात आले?

इतर प्रकल्पांसाठीही लक्षणीय निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो लाईन 6 (स्वामी समर्थ नगर-जोगेश्वरी-विक्रोळी) साठी 329.52 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दहिसर पूर्व ते डीएन नगरला जोडणाऱ्या मुंबई मेट्रो लाईन २ए साठी 288.97 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मुंबई मेट्रो लाईन 2बी (डीएन नगर-मंडले) प्रकल्पासाठी 1128 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

मुंबई मेट्रो लाईन 4 आणि 4अ, वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-कासरवडावली आणि कासरवडावली-गायमुख मार्गांसाठी एकूण 987.28 दशलक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मुंबई मेट्रो लाईन 7 (अंधेरी पूर्व-दहिसर पूर्व) साठी 496.32 दशलक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर-मीरा रोड) आणि मार्ग 7अ (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) प्रकल्पांसाठी एकूण 667.14 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.

याव्यतिरिक्त, गायमुख-शिवाजी चौक, मीरा रोड प्रकल्पासाठी 861.48 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत, तर मुंबई मेट्रो लाईन 12 (कल्याण-तळोजा) साठी 10.89 दशलक्ष वाटप करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने बुधवारी या निधीच्या वितरणाची तपशीलवार माहिती देणारा एक सामान्य सार्वजनिक आदेश जारी केला, ज्यामुळे मुंबई आणि ठाणे भागातील सर्व मेट्रो प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

