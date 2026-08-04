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मुंबईत आणखी एक कोस्टल रोड उभारणार! दोन तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत पूर्ण होणार

पश्चिम उपनगरांतील वाहतूक कोंडी फोडणारा मुंबई सागरी (कोस्टल) रस्ता (उत्तर) प्रकल्प डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य मुंबई महापालिकेचे आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 04, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:57 AM IST
मुंबईत आणखी एक कोस्टल रोड उभारणार! दोन तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत पूर्ण होणार
Image Credit: Mumbai Bandra Versova Bhayander Coastal Road Targeted for Completion by March 2029

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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