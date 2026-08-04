मुंबईत आणखी एक कोस्टल रोड उभारणार! दोन तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत पूर्ण होणार

दक्षिण मुंबईतून भाईंदर प्रवास आता फक्त 20 मिनिटांत होणार आहे. पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रशासनाकडून नवीन प्रकल्प राबवला जात आहे. मरीन ड्राइव्ह ते वरळी दरम्यान कोस्टल रोड सुरू झाल्यानंतर आता कोस्टल रोडच्या पुढील विस्ताराचे कामही वेगाने सुरू आहे. मुंबई सागरी रस्ता उत्तर प्रकल्पाचे काम 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य मुंबई महापालिकेचे आहे.
वर्सोवा ते भाईदरदरम्यान उभारल्या जाणाऱ्या या 26.32 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गामुळे दक्षिण मुंबई ते भाईंदर प्रवासाचा कालावधी सध्याच्या 90 ते 120 मिनिटांवरून 15 ते 20 मिनिटांवर येणार आहे.
पालिकेने तयार केलेल्या प्रकल्पाच्या सद्यःस्थिती अहवालानुसार या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रमुख वैधानिक मंजूरी मिळाल्या असून, आता संपूर्ण भर प्रत्यक्ष बांधकामाची गती वाढविण्यावर आणि निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर दिला जाणार आहे.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, तसेच उत्तर मुंबईचे खा. पीयूष गोयल यांनी रविवारी विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, तथा खा. पीयूष गोयल यांनी प्रकल्पाचा आढावा घेतला.
प्रकल्पासाठी किनारी नियमन क्षेत्राशी संबंधित मंजुरी, पर्यावरण मंत्रालयाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्यातील परवानग्या, महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मंजुरी, उच्च न्यायालयाची परवानगी, तसेच मॅग्रोव्ह कक्षाची कार्यपरवानगी मिळाली आहे.
प्रकल्पासाठी मुख्य मार्गाचा सर्वसाधारण आराखडा मंजूर झाला आहे. सविस्तर अभियांत्रिकी आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू आहे. भू-तांत्रिक तपासणीपैकी 85 टक्के काम पूर्ण झाले असून, प्रत्यक्ष बांधकामालाही सुरुवात झाली आहे.
अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी प्रकल्पाची सहद्याः स्थिती, कालमर्यादा आदी माहिती दिली. या प्रकल्पाची कालमर्यादा मार्च 2029 असली तरी तो डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे गोयल म्हणाले.
मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा उत्तर विस्तार (वर्सोवा ते भाईंदर/दहिसर) हा वांद्रे-वरळी आणि दक्षिण मार्गापुढील भाग असून, तो डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष आहे. हा उत्तर पट्टा पश्चिम उपनगरांना जोडणारा असून याद्वारे प्रवास वेगवान होणार आहे.
मुंबई कोस्टल रोड हा आठ पदरी द्रुतगती मार्ग असून तो पूर्ण झाल्यानंतर दक्षिण मुंबई ते पश्चिम उपनगरांदरम्यानचा प्रवास दोन तासांवरुन अवघ्या 20 मिनिटांत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळं मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे.