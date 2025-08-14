निमंत्रण पत्रिकेत नाव पण 'ती' एक गोष्ट खटकल्याने आदित्य ठाकरेंनी बीडीडीच्या कार्यक्रमाला फिरवली पाठ

Mumbai BDD Chawl Aditya Thackeray: मुंबईच्या वरळीतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील घरांचा चावी वाटप कार्यक्रम पार पडलाय.. या कार्यक्रमाला स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा निमंत्रण पत्रिकेत उल्लेख होता खरा. मात्र कार्यक्रमाच्या रुपरेषेत आदित्य ठाकरेंच्या भाषणाचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवलीय त्यामुळे या चावीवाटपाच्या कार्यक्रमाच्या मानापमान नाट्याची चर्चा सुरू झालीय..
वरळी बीडीडी रहिवाशांना पहिल्या टप्प्यातील घरांच्या चाव्यांचं वाटप करण्यात आलंय. मुख्यमंत्री फडणवीसांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 556 रहिवाशांना घरांचा ताबा देण्यात आलाय. मात्र या कार्यकर्मावरून मानापमान नाट्य रंगल्याचं पाहायला मिळालं. निमंत्रण पत्रिकेत नाव असतानाही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरेंनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवलीय.
निमंत्रण पत्रिकेत नाव असलं तरी कार्यक्रमाच्या रुपरेषेत आदित्य ठाकरेंच्या भाषणाचा उल्लेख नव्हता. आणि तिथेच माशी शिंकल्याची चर्चा सुरू झालीय. कार्यक्रमाच्या रुपरेषेत फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी नेत्यांच्या भाषणाचा उल्लेख होता आणि त्यामुळेच या कार्यक्रमाला आदित्य ठाकरे गैरहजर राहिले. आदित्य ठाकरे स्थानिक आमदार आहेत त्यांना बोलायची संधी द्याला हवी होती अशी प्रतिक्रीया ठाकरेंच्या आमदारांनी व्यक्त केलीय. तर बीएमसी निवडणुकीच्या तोंडावर श्रेय लाटण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची खेळी सुरू असल्याची टीका आमदार वरूण सरदेसाई यांनी केलीय.
वरळीतील बीडीडी चाळींचा मोठ्या प्रतिक्षेनंतर पुनर्विकास झाला. या चावी वाटपातील कार्यक्रमात भाषण करण्यावरून मानापमान नाट्य रंगल्याचं पाहायला मिळालं.. आगामी बीएमसीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचं श्रेय घेण्यावरूनच हे नाट्य रंगलंय हे सांगायला कोणत्या ज्योतीषाची गरज नाहीय.