Marathi News
ठाकरे बंधूंना भोपळाही फोडता आला नाही त्या निवडणुकीत जिंकलेले 'ते' 21 जण कोण? ही घ्या संपूर्ण यादी

Mumbai Best Election Winning Candidates Full List: राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी एकत्र निवडणूक लढवल्यानंतरही त्यांना पराभवाचं तोंड पाहायला लावणारे 21 जण आहेत कोण? पाहा संपूर्ण यादी...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 20, 2025, 10:41 AM IST
ठाकरे बंधूंना भोपळाही फोडता आला नाही त्या निवडणुकीत जिंकलेले 'ते' 21 जण कोण? ही घ्या संपूर्ण यादी
ठाकरे बंधू एकत्र लढूनही पराभूत (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Best Election Winning Candidates Full List: बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. तब्बल 9 वर्षानंतर या निवडणुकीमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेला पराभवाचं तोंड पहावं लागलं आहे. विशेष म्हणजे धाकटे बंधू राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची युती असूनही त्यांना 21 पैकी एकही जागा जिंकता आली नाही. दुसरीकडे शंशांक राव यांच्या पॅनलचे 14 उमेदवार निवडून आले आहेत. तर भारतीय जनता पार्टीचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या पॅनेलचे सात जण जिंकले आहेत. मात्र ठाकरेंच्या उमेदवारांना पराभूत करुन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देणारे हे 21 शिलेदार आहेत कोण? याबद्दल अनेकांना उत्सुकता आहे. त्याचसंदर्भात जाणून घेऊयात आणि पाहूयात विजयी उमेदवारांची यादी...

कधी आणि कशी झाला निवडणूक?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 'ठाकरे' ब्रँडची चाचपणी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानल्या गेलेल्या या निवडणुकीसाठीचं मतदान 18 ऑगस्ट रोजी पार पडलं. चार वर्षापासून रखडलेल्या बेस्ट पतपेढीच्या पंचवार्षिक निवडणूक मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर झाल्याने त्यांना वेगळे महत्त्व प्राप्त झालं होतं अन् ही निवडणुक प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला होता.

कोणाविरुद्ध कोण लढलं?

दुसरीकडे समर्थ बेस्ट कामगार संघटना, बेस्ट राष्ट्रीय कर्मचारी सेना, दि इलेक्ट्रिक युनियन, एस् सी एस् टी वेल्फेअर असोसिएशन, बहुजन एम्प्लॉइज युनियन या पाच संघटनाचे सहकार समृद्धी पॅनल एकत्र येऊन निवडणुक लढले. भाजपाकडून 7 आणि शशांक राव यांनी 13 जागा लढवत ठाकरेंसमोर आव्हान ठेवलं होतं. मात्र मागील 9 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ठाकरेंना शशांक राव आणि भाजपाच्या पॅनेलने धक्का दिला आहे. 

किती मतदान झालं?

सोमवारी शहरात मुसळधार पावसातही बेस्टच्या 35 आगारांत बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदान पार पडलं. विशेष म्हणजे या निवडणुकीमध्ये 83 टक्के मतदान झाले. मतदानाच्या दिवशी 15 हजार 123 मतदारांपैकी 12 हजार 656 मतदारांनी मतदान केले. 'उत्कर्ष पॅनल'मधून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या मनसेनं निवडणूक लढवली. उद्धव यांच्या पक्षाने 9 आणि मनसेनं 2 जागा युतीमध्ये लढवल्या. 

निकाल काय लागला?

बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली आहे. बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या सर्वाधिक 14 जागा तर भाजपच्या 7 जागा निवडून आल्या. ठाकरे बंधुच्या उत्कर्ष पॅनलला भोपळाही फोडता आला नाही.

शशांक राव पॅनल - 14
प्रसाद लाड पॅनल - 07
मनसे - शिवसेना - 00

आता हे निवडून आलेले 21 जण कोण आहेत ते पाहूयात...

शशांक राव पॅनलचे विजयी उमेदवार

बेस्ट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड या पंचवार्षिक निवडणुकीत शशांक राव पॅनलचे विजयी उमेदवार - एकूण 14

1. आंबेकर मिलिंद शामराव
2. आंब्रे संजय तुकाराम
3. जाधव प्रकाश प्रताप
4. जाधव शिवाजी विठ्ठलराव
5. अम्मुंडकर शशिकांत शांताराम
6. खरमाटे शिवाजी विश्वनाथ
7. भिसे उज्वल मधुकर
8. धेंडे मधुसूदन विठ्ठल
9. कोरे नितीन गजानन 
10. किरात संदीप अशोक

महिला राखीव 
11. डोंगरे भाग्यश्री रतन

अनुसूचित जाती/ जमाती
12.  धोंगडे प्रभाकर खंडू

भटक्या विमुक्त जाती 
13. चांगण किरण रावसाहेब

इतर मागासवर्गीय
14. शिंदे दत्तात्रय बाबुराव

प्रसाद लाड पॅनेलचे विजयी उमेदवार

प्रसाद लाड यांच्या पॅनेलचे विजयी उमेदवार - एकूण 7

1. रामचंद्र बागवे
2. संतोष बेंद्रे 
3. संतोष चतुर 
4. राजेंद्र गोरे 
5. विजयकुमार कानडे 
6. रोहित केणी 

महिला राखीव मतदार संघ 
7. रोहिणी बाईत

FAQ

1. बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला?
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) युतीला बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यांना 21 पैकी एकही जागा जिंकता आली नाही.

2. निवडणुकीत कोणते पॅनल विजयी झाले?
शशांक राव यांच्या सहकार समृद्धी पॅनलने 14 जागा जिंकल्या, तर भाजपच्या प्रसाद लाड यांच्या पॅनलने 7 जागा जिंकल्या. उद्धव ठाकरे आणि मनसेच्या उत्कर्ष पॅनलला एकही जागा मिळाली नाही.

3. निवडणूक कधी आणि कशी झाली?
बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदान 18 ऑगस्ट 2025 रोजी पार पडलं. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही निवडणूक झाल्याने ती प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनली होती. बेस्टच्या 35 आगारांत मतदान झालं, आणि 83 टक्के मतदान नोंदवलं गेलं. 15,123 मतदारांपैकी 12,656 मतदारांनी मतदान केलं. 

4. कोणाविरुद्ध कोण लढलं?
उद्धव ठाकरे आणि मनसेच्या उत्कर्ष पॅनलने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली, ज्यामध्ये शिवसेनेने 9 आणि मनसेने 2 जागा लढवल्या. दुसरीकडे, समर्थ बेस्ट कामगार संघटना, बेस्ट राष्ट्रीय कर्मचारी सेना, दि इलेक्ट्रिक युनियन, एस् सी एस् टी वेल्फेअर असोसिएशन आणि बहुजन एम्प्लॉइज युनियन यांनी सहकार समृद्धी पॅनलच्या माध्यमातून निवडणूक लढवली. या पॅनलमध्ये शशांक राव यांनी 13 आणि भाजपच्या प्रसाद लाड यांनी 7 जागा लढवल्या.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

