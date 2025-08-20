'‘दोन शून्यां’ची बेरीज केली आणि त्यावर...'; भाजपाने उडवली एकही जागा न जिंकणाऱ्या ठाकरे बंधूंची खिल्ली

BJP On Mumbai Best Election Result: बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा निकाल समोर आल्यानंतर आता भारतीय जनता पार्टीकडून उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंवर निशाणा साधला जात आहे. मागील 9 वर्षांपासून असलेले ठाकरेंची सत्ता यंदाच्या निवडणुकीमध्ये खालसा झाली. विशेष म्हणजे राज आणि उद्धव यांच्या पक्षाने एकत्र येत ही निवडणूक लढूनही त्यांना भोपळा सुद्धा फोडता आला नाही. तर दुसरीकडे शशांक राव आणि भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या पॅनेलने सर्वच्या सर्व 21 जागा जिंकल्यानंतर भाजपाने पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या सर्वाधिक 14 जागा तर भाजपच्या 7 जागा निवडून आल्या. ठाकरे बंधुच्या उत्कर्ष पॅनलला भोपळाही फोडता आला नाही. बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली.
या निवडणुकीमध्ये ठाकरे बंधूंचा अभूतपूर्व पराभव झाल्यानंतर भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दोन्ही ठाकरे बंधूंची शून्याशी तुलना केली आहे. आपल्या एक्स पोस्टमधून त्यांनी या निवडणुकीवर भाष्य केलं आहे. "एकाकडे गमावण्यासाठी काही राहिलेले नाही आणि दुसऱ्याकडे कमावण्यासाठी काही राहिलेले नाही, अशा ‘दोन शून्यां’ची बेरीज केली आणि त्यावर कितीही शून्ये जोडली तरी त्या गणिताचे उत्तर शून्यच येते, हे शाळा न शिकलेल्या मुलांनाही माहीत असलेले उत्तर ओळखले नाही तर काय होईल? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी ‘बेस्ट कामगार पतपेढी’च्या निवडणूक निकालाकडे पाहा," असं उपाध्ये म्हणालेत.
"कालपर्यंत दोन शून्ये आपली किंमत जोखण्याचे आव्हान देत होती, आज त्यांनाच त्यांची किंमत कळली आहे," असा टोला उपाध्ये यांनी पोस्टच्या शेवटी लगावला आहे.
दरम्यान, या निवडणुकीच्या निकालाबद्दल विचारलं असता उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी, "मी दिल्लीत असल्याने मला या निकालाची कल्पना नाही. काय निकाल लागला हे ठाऊक नाही," असं म्हटलंय.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची या निवडणुकीतील कामगिरी कशी होती?
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत (मनसे) युती करून उत्कर्ष पॅनलच्या माध्यमातून निवडणूक लढवली. शिवसेनेने 9 आणि मनसेने 2 जागा लढवल्या, पण त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही. हा ठाकरे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.4. शशांक राव आणि प्रसाद लाड यांच्या पॅनलने किती जागा जिंकल्या?
शशांक राव पॅनल: 14 जागा
प्रसाद लाड पॅनल (भाजप): 7 जागा
एकूण 21 जागांपैकी या दोन्ही पॅनल्सनी सर्व जागा जिंकल्या.
उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाच्या प्रवक्त्याने काय प्रतिक्रिया दिली?
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी निकालाबाबत अनभिज्ञता दर्शवली. त्यांनी सांगितलं, "मी दिल्लीत असल्याने मला या निकालाची कल्पना नाही. काय निकाल लागला हे ठाऊक नाही."
या निवडणुकीचं राजकीय महत्त्व काय होतं?
बेस्ट क्रेडिट सोसायटीची निवडणूक मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर झाल्याने ती प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनली होती. ठाकरे गट आणि मनसेच्या युतीचा पराभव हा त्यांच्या राजकीय प्रभावाला धक्का मानला जात आहे, तर शशांक राव आणि भाजपच्या विजयाने त्यांचं वर्चस्व दिसून आलं.
निवडणुकीचं मतदान कसं झालं?
निवडणूक 18 ऑगस्ट 2025 रोजी झाली, आणि मुसळधार पावसातही 83 टक्के मतदान नोंदवलं गेलं. 15,123 मतदारांपैकी 12,656 मतदारांनी मतदान केलं.
कोणत्या संघटनांनी निवडणूक लढवली?
सहकार समृद्धी पॅनलमध्ये समर्थ बेस्ट कामगार संघटना, बेस्ट राष्ट्रीय कर्मचारी सेना, दि इलेक्ट्रिक युनियन, एस् सी एस् टी वेल्फेअर असोसिएशन आणि बहुजन एम्प्लॉइज युनियन या पाच संघटना एकत्र होत्या. या पॅनलने शशांक राव (13 जागा) आणि भाजपच्या प्रसाद लाड (7 जागा) यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली.