  मुंबईतील 10 टक्के जमीन यांच्या नावावर! फक्त 30 लाखात खरेदी केली 34,000 एकर जमीन; आता किंमत इतकी झालेय की आकडा मोजता येणार नाही

मुंबई  शहराच्या एकूण 1,00,000 एकर भूभागापैकी केवळ 34,000 एकर जमीन राहण्यायोग्य आहे. मुंबईतील या राहण्यायोग्य जमिनीपैकी 10 टक्के जमीन एकाच कुटुंबाच्या मालकीची आहे. जाणून घेऊय या कुटुंबाचे नाव.   

वनिता कांबळे | Updated: May 3, 2026, 11:19 PM IST
Mumbai Biggest Landlord : देशाची आर्थिक राजधानी असलेले  मुंबई हे भारतातील सर्वात श्रीमंत शहर आहे. मुंबईत मलमत्ताचे दर गगनाला भिडले आहेत.   मुंबई हे देशातील सर्वात महागडे रिअल इस्टेट शहर बनले आहे. अशातच आता मुंबईत मोकळी जमीन मिळणे जवळपास अशक्य झाले आहे. मुंबई  शहराच्या एकूण 1,00,000 एकर भूभागापैकी केवळ 34,000 एकर जमीन राहण्यायोग्य आहे. मुंबईतील या राहण्यायोग्य जमिनीपैकी 10 टक्के जमीन एकाच कुटुंबाच्या मालकीची आहे. म्हणजेच मुंबईतील 10 टक्के जमीन यांच्या नावावर आहे. फक्त 30 लाखात ही 34,000 एकर जमीन जमीन खरेदी केली. आता या जमीनीची किंमत इतकी झालेय की आकडा मोजता येणार नाही 

मुंबईतील  एकूण 3,400 एकर जमिनीचा मालक गोदरेज परिवार आहे. गोदरेज हा मुंबईतील सर्वात श्रीमंत परिवार आहे. विद्युत उपकरणे, कृषी उत्पादने, फर्निचर आणि स्थावर मालमत्ता यांसारख्या विविध व्यवसाय क्षेत्रांमध्ये गोदरेज कंपनी अग्रेसर आहे.

गोदरेज इंडस्ट्रीजचे चेअरमन आदी गोदरेज यांचे आजोबा, पिरोजशा बुरजोरजी गोदरेज, एक दूरदर्शी व्यावसायिक होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक स्तरावर स्थावर मालमत्तेच्या किमती घसरत असताना त्यांनी या संधीचा फायदा घेतला. त्यावेळी, वसाहतकालीन भारताची औद्योगिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मुंबईत (तत्कालीन बॉम्बे), त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडून 3,000 एकर जमीन केवळ 30 लाख रुपयांना खरेदी केली. नंतर त्यांनी आणखी 400 एकर जमीन विकत घेतली, एकूण 3,400 एकर जमीन विकत घेतली. 

विक्रोळी परिसरात 1,800 एकर जमीन 

गोदरेज यांनी खरेदी केलेल्या जमीनीपैकी  1,800 एकर जमीन विक्रोळी परिसरात आहे. येथे खारफुटीची जंगले आहेत. पर्यावरणीय कारणांमुळे विकास किंवा बांधकामास मनाई आहे. तथापि, विक्रोळी येथील गोदरेज ग्रुपच्या 1,000 एकर भूखंडावर उपलब्ध असलेल्या विकासयोग्य जमिनीचे मूल्य 435,000 कोटी असल्याचा अंदाज आहे. ही अवाढव्य रक्कम ग्रुपच्या चार सूचीबद्ध कंपन्यांच्या - गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स, गोदरेज ॲग्रोव्हेट आणि गोदरेज प्रॉपर्टीज - ​​एकत्रित बाजार भांडवलाच्या जवळपास चौपट आहे .

मुंबईच्या बाहेरही गोदरेज कुटुंबाची जमीन

मुंबईच्या बाहेरही गोदरेज कुटुंबाची जमीन आहे.  मुंबई व्यतिरिक्त, गोदरेज ग्रुपच्या देशातील इतर प्रमुख महानगरांमध्येही मोक्याच्या ठिकाणी जमीनी आहेत. 
दिल्ली-एनसीआर, बंगळूर, चेन्नई हैदराबाद या शहरांमध्ये गोदरेज कुटुंबाची प्रॉपर्टी आहे.  गोदरेज प्रॉपर्टीज या शहरांमध्ये निवासी तसेच व्यावसायिक प्रकल्प उभारत आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

