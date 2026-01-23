English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Mumbai News: मुंबईत वाहन चोरीचं मोठं रॅकेट; एका वर्षाला 64,012 दुचाकी वाहने चोरीस, तर थेट या राज्यात होते विक्री

Mumbai News: मुंबईत वाहन चोरीचं मोठं रॅकेट; एका वर्षाला 64,012 दुचाकी वाहने चोरीस, तर थेट 'या' राज्यात होते विक्री

Two Wheeler Vehicle Theft: मुंबईकरांची वाहने जाताहेत तरी कुठे? हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शहरात वाहन चोरीच्या घटना सातत्याने वाढत असून, अनेक गुन्ह्यांचा तपास अजूनही अपूर्ण आहे. दिवसाढवळ्या आणि रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या चोरीमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये वाहनांच्या असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे.

प्रिती वेद | Updated: Jan 23, 2026, 12:29 PM IST
Bike Theft Crisis: वाहन चोरी ही समस्या केवळ मुंबई शहरापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अंधेरी, जोगेश्वरी, मालाडसारख्या परिसरांबरोबरच उपनगरांमध्येही दुचाकी चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. वसई-विरार परिसरातही अशा घटना समोर आल्या असून, नागरिक हैराण झाले आहेत. मुंबईत गेल्या एका वर्षात वाहन चोरीचे एकूण 2,299 गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. यापैकी सुमारे निम्म्या म्हणजे 1,357 गुन्ह्यांचीच उकल होऊ शकली आहे. याचा अर्थ असा की अनेक वाहनांचे अजूनही काहीही ठावठिकाणा नाही. दररोज सरासरी 5 ते 6 वाहने चोरीला जात असल्याने ही समस्या गंभीर बनत चालली आहे. पण ही वाहने जातात कुठे? या प्रश्नाच उत्तर चकित करणारं आहे. 

गुन्हेगारीचे आकडे काय सांगतात?
मुंबई पोलिसांच्या माहितीनुसार, मागील वर्षात शहरात एकूण 64,012 गुन्हे नोंद झाले, त्यापैकी 51,559 गुन्ह्यांची उकल झाली. मात्र वाहन चोरीच्या बाबतीत यशाचे प्रमाण कमी आहे. 2024 मध्ये वाहन चोरीचे 2,589 गुन्हे नोंदले गेले होते. त्याच्या तुलनेत थोडी घट झाली असली, तरी परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आली आहे असे म्हणता येणार नाही.

चोरीची वाहने कुठे जातात?
चोरी झालेल्या बहुतांश गाड्या मुंबईबाहेर नेल्या जात असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. या गाड्या गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये विकल्या जातात. काही वेळा या चोरीच्या वाहनांचा वापर इतर गुन्ह्यांसाठीही केला जातो, ज्यामुळे गुन्ह्यांची साखळी वाढते.

पूर्वी वाहन चोरीसाठी स्वतंत्र पथक होते. मात्र 2018 मध्ये हे पथक बंद करून मालमत्ता कक्षात विलीन करण्यात आले. त्यामुळे वाहन चोरीच्या तपासासाठी खास लक्ष देणारी यंत्रणा कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. एखादी टोळी पकडली गेली, तर 10 ते 15 गुन्ह्यांची उकल होते, हे पोलिस कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.

भंगार आणि सोशल मीडियाचा गैरवापर
काही टोळ्या चोरी केलेल्या दुचाकींचे सुटे भाग वेगळे करून ते भंगारात किंवा गॅरेजमध्ये स्वस्तात विकतात. तर काही जण भंगारातील कागदपत्रांचा वापर करून चोरीच्या गाड्या पुन्हा विक्रीस काढतात. सोशल मीडियावरही अशा फसव्या जाहिराती दिसून येत आहेत.

कडक कारवाई करण्याची गरज...
वाहन चोरीचे वाढते प्रकार पाहता, स्वतंत्र तपास पथक, कडक कारवाई आणि नागरिकांची जागरूकता यांची नितांत गरज आहे. अन्यथा मुंबईकरांची वाहने नेमकी कुठे जात आहेत, हा प्रश्न कायम अनुत्तरितच राहील.

