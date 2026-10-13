Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबईकरांचे ₹3544 कोटी गेले कुठे? 8 महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीतील रिझर्व्ह निधीत मोठी घट

मुंबईकरांचे ₹3544 कोटी गेले कुठे? 8 महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीतील रिझर्व्ह निधीत मोठी घट

देशातीलच नाही तर आशियामधील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एक असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीला गळती लागली आहे की काय असा प्रश्न पडण्यासारखी आकडेवारी समोर आली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 13, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 09:13 AM IST
मुंबईकरांचे ₹3544 कोटी गेले कुठे? 8 महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीतील रिझर्व्ह निधीत मोठी घट
Image Credit: समोर आली थक्क करणारी आकडेवारी (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य- फेसबुक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर
2
3
4
5