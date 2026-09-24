/गणेश गल्लीच्या मुंबईचा राजाचे यंदा ऐतिहासिक विसर्जन, मंडळाकडून पहिल्यांदाच केला जाणार असा प्रयोग

अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी दहा दिवसांचा पाहुणचार घेऊन बाप्पा मार्गस्थ होणार आहेत. मुंबईतही बाप्पाच्या विसर्जनाची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. ठिकठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.चिंचपोकळीचा चिंतामणी, लालबागचा राजा, गणेश गल्लीचा मुंबईचा राजा, तेजुकाया मेन्शन या मंडळांची विसर्जनासाठी मोठी तयारी केली असते. यंदाही मुंबईचा राजाचे विसर्जनासाठी वेगळा मार्ग अवलंबणार आहेत.
लालबाग गणेश गल्लीतील 'मुंबईचा राजा' अर्थात लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळाचे यंदा 99वे वर्ष आहे. यंदा पहिल्यांदाच 22 फुटी भव्य 'मुंबईच्या राजा'चे विसर्जन गिरगाव चौपाटी येथे अत्याधुनिक 'बार्ज'वरून थेट खोल समुद्रात करण्यात येणार आहे. मुंबईच्या गणेशोत्सवात असा प्रयोग पहिल्यांदाच होत असून, हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार आहे.
शुक्रवार, 25 सप्टेंबर रोजी सकाळी 7 वाजता महाआरती करून 'मुंबईचा राजा'चा विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होईल. ही मिरवणूक लालबाग ते गिरगाव चौपाटी या पारंपरिक मार्गाने मार्गक्रमण करेल. यंदा पहिल्यांदाच 'मुंबईचा राजा'चे खोल समुद्रात विसर्जन करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई पोलीस आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या मान्यतेनुसार या ऐतिहासिक विसर्जनासाठी शुक्रवारी रात्री 8 ते 11 ही वेळ निश्चित केल्याची माहिती सरचिटणीस स्वप्नील परब यांनी दिली.
लाडक्या बाप्पाचा विसर्जन सोहळा निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी मुंबई पोलीसदेखील सज्ज झाले आहेत. मिरवणुकीत गर्दी होऊन चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती होऊ नये, वाहतुकीचा खोळंबा होणार नाही, ध्वनिप्रदूषण होणार नाही या सर्व बाबींची पोलिसांकडून खबरदारी घेतली जाणार असून त्यासाठी एआयचा वापर केला जाणार आहे. बाप्पाला निरोप देण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक रस्त्यावर उतरतात. त्यामुळे शहरातील लालबाग, परळ, जुहू, वर्सोवा, पवई आदी ठिकाणी भाविकांची तोबा गर्दी उसळते.
त्या पार्श्वभूमीवर लालबाग-परळसारख्या गर्दीने हाऊसफुल्ल असणारा परिसर तसेच गिरगाव, दादर, जुहू, वर्सोवा, पवई, मढ-मार्वे या चौपाट्यांवर सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांनी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत