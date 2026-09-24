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गणेश गल्लीच्या मुंबईचा राजाचे यंदा ऐतिहासिक विसर्जन, मंडळाकडून पहिल्यांदाच केला जाणार असा प्रयोग

लालबाग गणेश गल्लीतील 'मुंबईचा राजा' अर्थात लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळाचे यंदा ९९ वे वर्ष आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 24, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:06 PM IST
गणेश गल्लीच्या मुंबईचा राजाचे यंदा ऐतिहासिक विसर्जन, मंडळाकडून पहिल्यांदाच केला जाणार असा प्रयोग
Image Credit: mumbai cha raja visarjan chaupati

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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