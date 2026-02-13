मुंबईच्या पहिल्या 'मेलडी रोड'ला मनसेचा विरोध! कोस्टल रोडवर स्पीकर वाजवून केलं आंदोलन

Meladi Road: वाहतूक कोंडीशिवाय वेगवान आणि सुखकर प्रवासाची साक्ष ठरलेल्या मुंबईतील धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज किनारी मार्गावर (मुंबई कोस्टल रोड) (Coastal Road) वाहनचालकांसाठी एक खास अनुभव देणारी संगीत संकल्पना प्रत्यक्षात आली आहे. मात्र या रोडच्या संकल्पनेवर आधीच अमित ठाकरे यांनी टीका केली. नंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत आंदोलन केले.
म्युझिकल रोड म्हणजे काय?
या रस्त्यावर विशेष तंत्रज्ञानयुक्त संगीत पट्टे बसविण्यात आले आहेत. या संगीत मार्गावर (मेलोडी रोड) पट्ट्यांवरून वाहन गेल्यावर स्लमडॉग मिलेनियर चित्रपटातील ‘जय हो’ (Jay Ho Song) हे गाणे ऐकू येणार आहे. कोस्टल रोडवर साकारण्यात आलेली संगीत रस्त्याची संकल्पना वाहनधारकांना आनंद देणारी आहे. हंगेरियन तंत्रज्ञानावर आधारित ही अभिनव संकल्पना यापुढेही राबविण्याचा मानस आहे, असे उद्गार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले आहेत. आता याच मुद्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्षेप केला आहे. MNS ने जय हो गाण्याऐवजी मराठी गाणं बाजवण्याची मागणी केली.
मनसेचा आक्रमक पवित्रा
कोस्टल रोडवर वाजणारं जय हो हे गाणं मनसैनिकांना रुचलेलं नाही. कार्यकर्त्यांनी मराठी गाण्यांना प्रधान्य देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान जय हो हे गाणं कशासाठी आहे? यात कोणाचा जयकार गुजरात्यांचा का असं त्यांचं म्हणणं आहे.
जगातील पाचवा आणि भारतातील पहिलाच प्रकल्प
हा जगातील पाचवा आणि भारतातील पहिलाच प्रयोग आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत काल म्हणजेच 11 फेब्रुवारीला दुपारी साडे बारा वाजता या अभिनव उपक्रमाचा शुभारंभ झाला आहे. माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात आला आहे.