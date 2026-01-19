English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एकावं ते नवलच! 7.65 रुपये चोरीचा खटला तब्बल 50 वर्षांनी निकाली; पुढे काय घडलं?

Shocking Court Case: भारतीय न्यायालयांमध्ये कामाचा खूप ताण असल्यामुळे काही खटले दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. पण तुम्हला जाणून आश्चर्य वाटेल की एक खटला तब्बल 50 वर्षे चालला. अलीकडेच त्याचा निकाल लागला असून हा खटला 7.65 रुपयांच्या चोरी संदर्भातला होता. नेमकं काय घडलं होतं जाणून घ्या. 

प्रिती वेद | Updated: Jan 19, 2026, 12:36 PM IST
Mumbai Court: मुंबईतील न्यायालयांमध्ये कामाचा मोठा ताण असल्यामुळे अनेक जुने खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. कधी साक्षीदार मिळत नाहीत, तर कधी आरोपींचा पत्ता लागत नाही. अशाच प्रकारचा एक आगळावेगळा आणि लक्षवेधी खटला नुकताच माझगाव न्यायालयात निकाली काढण्यात आला आहे.

हा खटला तब्बल 50 वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आला होता. चोरीची रक्कम होती केवळ 7.65 रुपये, पण तरीही हे प्रकरण अनेक दशकांपासून न्यायालयाच्या यादीत प्रलंबित होते. अखेर न्यायालयाने यावर अंतिम निर्णय देत हा खटला बंद केला.

खटल्याची पार्श्वभूमी
या प्रकरणाची सुरुवात 1977 साली झाली होती. दोन अज्ञात व्यक्तींवर 7.65 रुपये चोरी केल्याचा आरोप होता. मात्र तपास यंत्रणेला त्या आरोपींचा कधीच शोध लागू शकला नाही. त्यामुळे तपास पुढे जाऊ शकला नाही आणि खटला हळूहळू निष्क्रिय अवस्थेत गेला.

काळ जसजसा पुढे गेला, तसतसे या प्रकरणात कोणतीही ठोस प्रगती झाली नाही. ना आरोपी सापडले, ना तक्रारदार पुढे आला. तरीही हे प्रकरण औपचारिकरित्या न्यायालयात सुरूच राहिले, ज्यामुळे न्यायालयाचा वेळही खर्च होत होता.

न्यायालयाचा निर्णय
माझगाव न्यायालयातील दंडाधिकारी आरती कुलकर्णी यांच्यासमोर या खटल्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, हे प्रकरण जवळजवळ 50 वर्षे जुने असून त्यात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. अशा परिस्थितीत हा खटला प्रलंबित ठेवण्यात कोणताही अर्थ नाही.

न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 379 अंतर्गत दाखल गुन्ह्यातील दोन्ही आरोपींना दोषमुक्त केले. तसेच चोरीची रक्कम 7.65 रुपये तक्रारदाराला परत करण्याचे आदेश दिले. जर तक्रारदार सापडला नाही, तर अपील कालावधीनंतर ही रक्कम सरकारी खात्यात जमा करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले.

न्यायालयाने आपल्या निकालात एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. आरोपी उपलब्ध नसतील आणि चोरीची रक्कम 2000 रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर असे खटले दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा समरी ट्रायलद्वारे निकाली काढणे योग्य ठरेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले.

या प्रकरणासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आलेला असून, आता ते आणखी लांबवण्यात काहीच अर्थ नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निर्णय न्यायालयीन वेळेचा योग्य वापर आणि जुन्या प्रकरणांच्या निकाली काढण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Mumbai courtmumbai court newsMumbai court orders50 Years Old Court Casemarathi news

भारत