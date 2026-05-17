/कल्याण हादरलं! प्लॅटफॉर्मवरील 14 वर्षीय मुलीचा मोबाईल खेचून...; घटनाक्रम वाचून अनावर होईल राग

Mumbai Crime Against Women: कल्याणसारख्या गजबजाट असलेल्या स्थानकामध्ये असा धक्कादायक प्रकार घडल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात असून अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
Mumbai Crime Against Women: मध्य रेल्वेच्या कल्याण स्थानकामध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथे एका 14 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले आहेत. अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. मामाला भेटण्यासाठी आलेल्या या मुलीवर नराधमाने लैंगिक अत्याचार केला. या प्रकरणामधील सविस्तर घटनाक्रम समोर आला असून पोलिसांनी वेगाने तपास चक्र फिरवत आरोपीला अटक केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 14 वर्षाची पीडित मुलगी अहिल्यानगरहून आपल्या मामाला भेटण्यासाठी आली होती. आहिल्यानगरवरुन आल्यानंतर कल्याणमध्ये उतरली होती. कल्याणहून तिला मामाच्या घरी खोपोलीला जायचे होते. खोपोलीला जाण्यासाठी कल्याण रेल्वे स्थानकात ती ट्रेनच्या प्रतीक्षेत होती. त्याचवेळी तिच्यावर अत्याचार करणारा आरोपी सौरभ सोनवणे तिला रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर भेटला. पीडित अल्पवयीन मुलीसोबत काहीही ओळख नसताना सौरभने पीडित मुलीचा मोबाईल हिसकावून घेतला. पीडितेला काही कळण्याआधीच तिच्या हातातील मोबाईल सौरभच्या हातात होते.
अनोळखी व्यक्तीने आपला मोबाईल हिसकावून घेतल्याने पीडितेने त्याच्याकडे, 'माझा मोबाईल परत कर' असं म्हणत मोबाईल देण्याची मागणी केली. मात्र मुलीने जेव्हा मोबाईल परत मागितला तेव्हा सौरभने तिला मोबाईल परत पाहिजे तर माझ्यासोबत पोलीस स्टेशनला चल, असं सांगितलं. आरोपी सौरभ पीडित मुलीला पोलीस स्टेशनला घेऊन न जाता कल्याण रेल्वे यार्डात घेऊन गेला. या ठिकाणी निर्जनस्थळी सौरभने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले.
मुलीने कशीबशी स्वत:ची सुटका करुन घेत कल्याण रेल्वे पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. सीसीटीव्हीच्या सहायाने कल्याण रेल्वे क्राईम ब्रँच आणि जीआरपी पोलिसांनी सौरभला शोधून काढले. या प्रकरणामध्ये पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
कल्याण सारख्या वर्दळीच्या रेल्वे स्थानकामध्ये अशी घटना घडल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. या मुलीला हा इसम घेऊन जात असताना कोणी पाहिलं कसं नाही? आरोपीला कोणी हटकलं कसं नाही? कल्याण स्टेशनपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या रेल्वे यार्डात या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाले तेव्हा तिच्या मदतीला कोणी कसं आलं नाही? यासारखे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असून पोलीस याच प्रश्नांची उत्तरं शोधत आहेत. तसेच आरोपी सौरभने यापूर्वीही अशाप्रकारे मुलींची छेड काढली आहे का? याचाही शोध पोलीस घेत आहेत. आरोपीला अटक करुन कोर्टासमोर हजर केलं जाणार आहे. चौकशीसाठी पोलीस कोठडी देण्याची मागणी केली जाईल असं सांगितलं जात आहे.