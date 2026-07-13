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नसरापुरची पुनरावृत्ती! मुंबईत 7 वर्षांच्या चिमुकलीवर शौचालयात लैंगिक अत्याचार, इमारतीच्या वॉचमननेच....

मुंबईत एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून सात वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात संतापाची लाट पसरली असून आरोपीला तातडीने फाशीची शिक्षा द्या, अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 13, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:47 AM IST
नसरापुरची पुनरावृत्ती! मुंबईत 7 वर्षांच्या चिमुकलीवर शौचालयात लैंगिक अत्याचार, इमारतीच्या वॉचमननेच....
Image Credit: Mumbai crime news 7 year old minor girl physically assaulted by security guardSource: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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