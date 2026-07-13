/नसरापुरची पुनरावृत्ती! मुंबईत 7 वर्षांच्या चिमुकलीवर शौचालयात लैंगिक अत्याचार, इमारतीच्या वॉचमननेच....

मुंबईत एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अवघ्या सात वर्षांच्या चिमुरडीवर शौचालयात लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची घृणास्पद घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. संतापलेल्या नागरिकांनी थेट पोलिस ठाण्यालाच घेराव घातला होता. रविवारी ही घटना घडली आहे. दक्षिण मुंबईतील पायधुनी येथे हा भयावह प्रकार घडला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सात वर्षांच्या चिमुरडीवर इमारतीच्याच सुरक्षारक्षकाने लैंगिक अत्याचार केल्याने खळबळ उडाली आहे. या पीडित मुलीवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अतिशय संतापजनक असलेली ही घटना उघड होताच पोलिसांनी
आरोपीला अटक केली आहे. मात्र मुलीच्या कुटुंबीयांसह संतप्त रहिवाशांनी पायधुनी पोलिस ठाण्याला रात्री घेराव घालून आरोपीला तत्काळ फाशी द्या, अशी मागणी केली आहे. या आंदोलनामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिघळू नये, यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी या परिसरात मोठा फौजफाटा तैनात केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही चिमुकली मुलगी इमारतीच्या आवारातील शौचालयात गेली असताना आरोपी सुरक्षारक्षकाने शौचालयात घुसून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. सुरक्षारक्षकाच्या तावडीतून सुटल्यावर मुलीने घडलेला प्रकार पालकांना सांगताच त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. तिच्या कुटुंबीयांनी तत्काळ पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. पोलिसांनीही तातडीने गुन्हा नोंदवून आरोपीला अटक केली.
दरम्यान, या घडलेल्या प्रकारावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही संताप व्यक्त केला आहे. 'नसरापूर घटनेतील आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावल्याची घटना ताजी असतानाही मुंबईत पायधुनी परिसरात एका अवघ्या 7 वर्षाच्या चिमुरडीवर वॉचमनने अत्याचार केल्याची संतापजनक आणि गंभीर घटना घडली. सरसकट सर्वच खटल्यात नसरापूरप्रमाणे तातडीने न्याय मिळत नाही म्हणून आरोपींना कायद्याचा धाक राहिला नाही. त्यासाठीच खटले वेगाने निकाली निघणं आणि शक्ती कायद्यासारखा कायदा तातडीने लागू करणं आवश्यक आहे. याबाबत अधिवेशनातही मागणी केली, त्यानुसार सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करावेत. पिडीत चिमुकली लवकर बरी व्हावी, ही प्रार्थना!', असं ट्विट रोहित पवार यांनी केलं आहे.