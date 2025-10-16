मुंबईत गुन्हा, तब्बल 48 वर्षांनंतर फरार आरोपीला कोकणालीत 'या' गावातून अटक; गुन्ह्याचाही विसर... घटनाक्रम पाहाच!

Crime News : काही गुन्हे हे त्यांच्या संपूर्ण घटनाक्रमामुळं, थरारामुळं आणि गुन्ह्याच्या स्वरुपामुळं चर्चेत असतात. तर, काही त्यांच्यावर होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईमुळं. गुन्हा म्हटलं, की शिक्षा, पोलीस, न्यायालयाच्या फेऱ्या आणि आरोपीला ताब्यात घेण्यासाठीचे यंत्रणेचे प्रयत्न हा सारा क्रम आलाच. पण, कधी अशा प्रकरणाविषयी ऐकलं आहे का, ज्यामध्ये आरोपीला तब्बल चार दशकांनंतर अटक होते आणि त्याला आपण नेमकं काय गुन्हा केला होता याचाच विसर पडतो?
एखाद्या गुन्याची नोंद पोलिसांत झाल्यानंतर तातडीनं पोलीस आरोपीचा शोध घेण्यास सुरुवात करतात. मात्र काही आरोपी सापडता सापडत नाहीत. असाच एक आरोपी गेली कैक वर्षं पोलिसांना चकवा देत होता. अखेर असंख्य मार्गांनी शोध घेतल्यानंतर आणि तब्बल 48 वर्षांचा काळ उलटल्यानंतर हा आरोपी पोलिच्या जाळ्यात सापडला. बरं, दरम्यानचा काळ इतका मोठा होता, की या आरोपीला आपण नेमका काय गुन्हा केला हेच आठवेना.
वयाच्या 23 व्या वर्षी चंद्रशेखर मधुकर कालेकर नावाच्या आकोपीनं 1977 मध्ये एका महिलेवर चाकूनं हल्ला केला होता. या हल्ल्यात महिला जखमी झाली होती. सदर प्रकरणाची नोंद कुलाबा पोलीस ठाण्यात करण्यात आली. ज्यानंतर भारतीय दंडसंविधानातील कलम 307 अन्वये आरोपीवर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
गुन्हा नोंदवण्यात आला मात्र चंद्रशेखर तरीही पोलिसांच्या ताब्यात आला नव्हता. आरोपी वास्तव्यास असणारी चाळही काही वर्षांपूर्वी पाडली. पुढं तो मुक्कामासाठी सांताक्रुज, गोरेगाव, माहीम, लालबाग, बदलापूर अशी ठिकाणं बदलत राहिला. पोलिसांना चकवा देणाऱ्या या आरोपीला सत्र यानं फरार घोषित केलं आणि गुन्हा प्रलंबितच राहिला. आता मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर मागील 6 महिन्यांपासून आरोपीचा शोध घेण्याला पुन्हा वेग आला. कुलाबा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुधाकर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक सचिन तावरे पोलीस हवालदार कुलकर्णी, वैरागर, इंगवले यांच्या पथकानं थेट निवडणूक आयोगाचं संकेतस्थळ, आरटीओ अशा एक ना अनेक मार्गांनी त्याचा शोध घेत अखेर हा आरोपी कोकणात असणाऱ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील करंजणी गावात रहात होता ही बाब उघड झाली.
तपास पुढे गेला आणि कुलाबा पोलीसा पथकाने दापोली जाऊन आरोपीचा शोध घेत त्याला अटक केली. आता त्याचं वय होतं 71 वर्षं. गुन्हा केल्यानंतर प्रारंभीची वर्षं तो पोलिसांच्य़ा हाती लागलाच नाही आणि अखेर त्यानं आपला तळ कोकणात ठोकला. यावेळी जेव्हा अखेर अटक करण्यासाठी पोलीस त्याच्या दारी आले तेव्हा चंद्रशेखरला आपण नेमकं गुन्हा किंवा तत्सम काय कृत्य केलं हेच आठवेना. पोलिसांच्या माहितीनुसार 48 वर्षांचा काळ यादरम्यान उलटून गेल्यानं त्याला घटनेचं विस्मरण झालं होतं. दरम्यान या आरोपीला पोलिसांन अटक करत त्याला न्यायालयापुढं हजर केलं.
