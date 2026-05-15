पत्नीवर संशय, तिच्या प्रियकराला दारु प्यायला घरी बोलवून तिच्यासमोरच...; 'आरे'च्या जंगलातील थरार

Mumbai Crime News: मुंबईमध्ये नात्यांना काळीमा फासणारी एक अत्यंत हिंसक आणि हादरवून टाकणारी घटना समोर आली असून या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी तीन तासांमध्ये अटक केली.
Mumbai Crime News: मुंबईतील गोरेगांव येथील आरे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नातेसंबंधांना काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. पत्नीचे कथित प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयातून पतीने पत्नीसमोरच तिच्या कथित प्रियकराची गळा चिरून निर्घृण हत्या केल्याची घटना घडली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव भीमराज ओमप्रकाश शर्मा असे आहे. भीमराज हा 48 वर्षांचा आहे. मृत व्यक्तीचे नाव विकास अशोक भुसारे आहे. दोघेही आर कॉलनी येथील युनिट क्रमांक 5 परिसरात राहत होते.
आरोपीला आपल्या पत्नीचे आणि विकासचे कथित प्रेमसंबंध असल्याचा बराच काळ संशय होता. याच कारणावरून तो पत्नीसोबत अनेकदा वाद घालत होता. तसेच मृत विकासने आरोपीच्या पत्नीची पूर्वी छेड काढल्याची तक्रारही करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही विकास पत्नीच्या संपर्कात असल्याचा आरोपीला संशय होता.
याच रागातून आरोपीने कट रचत विकासला आपल्या घरी बोलावले. रात्री उशिरापर्यंत आरोपी, त्याची पत्नी आणि विकास यांनी एकत्र मद्यपान केले. त्यानंतर “माझ्या घरी वारंवार का येतोस, पुन्हा येऊ नकोस,” असे सांगत आरोपीचा संताप अनावर झाला. यानंतर आरोपीने घरातील चाकू उचलून पत्नीसमोरच विकासवर हल्ला केला. त्याने विकासचा गळा चिरत वार केले. या हल्ल्यात विकासचा जागीच मृत्यू झाला. घरामध्ये विकासचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. आरोपीच्या पत्नीला नेमकं काय करावं कोणाला मदतीला बोलावावं हे काही काळ समजतच नव्हतं.
घटना घडल्यानंतर आरोपी आरे जंगल परिसरात पळून गेला. घटनेची माहिती मिळताच आरे पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि विकासचा मृतदेह ताब्यात घेऊन प्रकरणाचा तपास सुरू केला. पोलिसांनी तीन स्वतंत्र पथके तयार करून आरोपीचा शोध घेत अवघ्या तीन तासांत त्याला पाठलाग करून अटक केली.
पोलिस चौकशीत आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली असून त्याच्याविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याला पुढील तपासासाठी पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती आरे पोलिस स्थानकातील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रवींद्र पाटील यांनी दिली. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून पुढील तपास सुरू आहे.