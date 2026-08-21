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ती घरात एकटी असताना तृतीयपंथी बनून तो घरात शिरला, तिला बेडवर झोपवलं अन्...; मुंबईत 25 वर्षीय महिलेसोबत घडला हादरवणारा प्रकार

महिला एकटी घरात असताना अचानक आरोपी दारात आला अन् पुढे जे झालं ते हादरवून टाकणार आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 21, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:02 PM IST
ती घरात एकटी असताना तृतीयपंथी बनून तो घरात शिरला, तिला बेडवर झोपवलं अन्...; मुंबईत 25 वर्षीय महिलेसोबत घडला हादरवणारा प्रकार
Image Credit: पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केल्यानंतर... (Background Photo प्रातिनिधिक, सौजन्य: ‘रॉयटर्स’कडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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ती घरात एकटी असताना तृतीयपंथी बनून तो घरात शिरला, तिला बेडवर झोपवलं अन्...; मुंबईत 25 वर्षीय महिलेसोबत घडला हादरवणारा प्रकार
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