/ती घरात एकटी असताना तृतीयपंथी बनून तो घरात शिरला, तिला बेडवर झोपवलं अन्...; मुंबईत 25 वर्षीय महिलेसोबत घडला हादरवणारा प्रकार

मुंबईतील पवईमध्ये एक अत्यंत विचित्र घटना घडली आहे. एका पुरुषाने तृतीयपंथीयाचा वेश घालून महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला आहे. या प्रकरणामध्ये पवई पोलिसांनी गुन्हा नोंदवत चार तासांत आरोपीला अटक केली आहे. मात्र नजर काढण्याच्या बहाण्याने आरोपीने ज्या पद्धतीने घरात प्रवेश करुन महिलेवर अत्याचार केल्याचा घटनाक्रम चर्चेत असून या प्रकरणामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 18 ऑगस्ट रोजी दुपारी तक्रारदार महिला घरी एकटी होत्या. त्यादरम्यान अनिल नावाच्या तृतीयपंथी व्यक्ती त्यांच्या घरात शिरली. एकट्या असल्याचा फायदा घेत त्यांचे बरे-वाईट करण्याची भीती घालून लैंगिक अत्याचार केले. या प्रकरणी पवई पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. तपासादरम्यान साडी परिधान केलेला तृतीयपंथी हा एका रिक्षातून गेल्याचे दिसले होते. तिथूनच पोलिसांना या आरोपीसंदर्भातील धागेदोरे सापडण्यास सुरुवात झाली.
आरोपी पुरुषाचे खरे नाव अनिल शिंदे असून त्याने महिलांचे कपडे घालून स्वतःला तृतीयपंथी असल्याचे भासवले. दुपारी तो पवईतील एका इमारतीत गेला. 'मूल होण्यासाठी आशीर्वाद', 'नजर काढणे', 'दुष्ट नजर दूर करणे' या बहाण्याने त्याने घरात प्रवेश मिळवला. घरात शिरल्यानंतर आरोपीने पूजा तसेच विधी करत असल्याचा आव आणला. त्याने पीडितेला बेडवर झोपण्यास सांगितले आणि नंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर त्याने दोन हजार रुपये घेतले आणि 'लवकरच मूल होईल' असे सांगून पळ काढला.
25 वर्षीय पीडित महिला एअर होस्टेस असून तिने तक्रार दिल्यानंतर पवई पोलिसांनी तात्काळ तपास सुरू केला. इमारतीच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपीने रिक्षात बसून जाताना दिसला. सीसीटीव्हीमधील ऑटो रिक्षाच्या नंबरच्या आधारे आरोपीचा माग काढण्यात आला. अवघ्या काही तासांत ठाण्यातील कळवा-खारेगाव परिसरातून त्याला अटक करण्यात आली.
चौकशीत तो खरा तृतीयपंथी नसून फसवणुकीसाठी वेश परिधान करणारा पुरुष असल्याचे समोर आले. बलात्कार आणि इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलिस आता त्याने असेच गुन्हे इतरत्र केले आहेत का, याची चौकशी करत आहेत. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून घरात एकट्या असताना महिलांनी अधिक सावध राहणं गरजेचं असल्याचं अधोरेखित झालं आहे.