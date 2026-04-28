English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
Mumbai Crime News : मुंबईतील मीरा रोड परिसरात एका सुरक्षा रक्षकांवर चाकू हल्ला करण्यात आला आहे. या प्रकरणात जुबैल अंसारीला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील चौकशीदरम्यान धक्कादायक माहितीसमोर आल्यानंतर याचा तपास एटीएसकडे देण्यात आला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 28, 2026, 01:11 PM IST
सुरक्षा रक्षकांना विचारलं, 'कलमा वाचता येतो का?' अन् चाकूने...; मीरा रोड चाकू हल्ल्याचे पहलगाम कनेक्शन

Mumbai Crime News : गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात जम्मू - काश्मीरमध्ये पहलगाम झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर महाराष्ट्रात तशीच एक भीषण घटना समोर आली आहे. मुंबईतील मीरा रोड परिसरात एका व्यक्तीने दोन सुरक्षा रक्षकाला कलमा वाचता येतो का?, असं विचार आणि त्यांनी नकार दिल्यावर त्यांच्यावर चाकू हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात दोन्ही सुरक्षा रक्षक गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी काही तासांमध्ये या हल्लेखोराला अटक केली आहे. त्या हल्लेखोराचे नाव झैब झुबेर अन्सारी असं सांगण्यात आलंय. या घटनेचा तपास आता एटीएस म्हणजे महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाकडे सोपवण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना रविवारी पहाटे 4  च्या सुमारास घडली. मीरा रोड पूर्व नया नगर भागातील निर्माणाधीन इमारतीत घडला. सुरक्षा रक्षक राजकुमार मिश्रा आणि सुब्रतो सेन या दोघांना मारेकरी जुबैर याने नावं आणि धर्म विचारला. त्यानंतर त्यांना कलमा वाचता येतो का असं विचारलं. त्यांनी नाही म्हणताच जुबैरने सपासपा वार करायला सुरु केलं. 

 

About the Author

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Maharashtra NewsMira BhayandarThaneMira Bhayandar newsMira Bhayandar Crime News

