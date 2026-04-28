सुरक्षा रक्षकांना विचारलं, 'कलमा वाचता येतो का?' अन् चाकूने...; मीरा रोड चाकू हल्ल्याचे पहलगाम कनेक्शन

Mumbai Crime News : गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात जम्मू - काश्मीरमध्ये पहलगाम झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर महाराष्ट्रात तशीच एक भीषण घटना समोर आली आहे. मुंबईतील मीरा रोड परिसरात एका व्यक्तीने दोन सुरक्षा रक्षकाला कलमा वाचता येतो का?, असं विचार आणि त्यांनी नकार दिल्यावर त्यांच्यावर चाकू हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात दोन्ही सुरक्षा रक्षक गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी काही तासांमध्ये या हल्लेखोराला अटक केली आहे. त्या हल्लेखोराचे नाव झैब झुबेर अन्सारी असं सांगण्यात आलंय. या घटनेचा तपास आता एटीएस म्हणजे महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाकडे सोपवण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना रविवारी पहाटे 4 च्या सुमारास घडली. मीरा रोड पूर्व नया नगर भागातील निर्माणाधीन इमारतीत घडला. सुरक्षा रक्षक राजकुमार मिश्रा आणि सुब्रतो सेन या दोघांना मारेकरी जुबैर याने नावं आणि धर्म विचारला. त्यानंतर त्यांना कलमा वाचता येतो का असं विचारलं. त्यांनी नाही म्हणताच जुबैरने सपासपा वार करायला सुरु केलं.