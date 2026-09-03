Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मारायचे होते दुसऱ्यालाच पण...; मुंबईतील त्या रिक्षाचालकाच्या हत्येचे गूढ उलगडले, कुबलीजबाब ऐकून पोलिसही हादरले

मारायचे होते दुसऱ्यालाच पण...; मुंबईतील 'त्या' रिक्षाचालकाच्या हत्येचे गूढ उलगडले, कुबलीजबाब ऐकून पोलिसही हादरले

रिक्षा चालकाला नवीन भाडे मिळाल्याने मानखुर्दला जाण्यास दिला नकार, राग अनावर झाल्याने दोघांनी रिक्षा चालकाची हत्या केली. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 03, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:14 AM IST
मारायचे होते दुसऱ्यालाच पण...; मुंबईतील 'त्या' रिक्षाचालकाच्या हत्येचे गूढ उलगडले, कुबलीजबाब ऐकून पोलिसही हादरले
Image Credit: mumbai crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
धबधब्यावर गेले अन् तिथून परतताच सुरू झाला मृत्यूचा थरार, 10 दिवसांत रहस्यमयी आजाराने घेतला 4 जणांचा बळी, आरोग्य विभाग हाय अलर्टवर
2
3
4
5