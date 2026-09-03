मारायचे होते दुसऱ्यालाच पण...; मुंबईतील 'त्या' रिक्षाचालकाच्या हत्येचे गूढ उलगडले, कुबलीजबाब ऐकून पोलिसही हादरले

वाशी मधील मिनी सिशोर येथे एका 18 वर्षीय रिक्षा चालकाची धारधार शस्त्राने वार करत हत्या झाल्याची घटना समोर आली होती. आता या हत्या प्रकरणात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर चौकशीत त्यांनी दिलेला कबुलीजबाबत भयंकर खुलासा करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी सीसीटीव्ही आणि तांत्रिक तपासाच्या माध्यमातून साहिल सुर्वे आणि साहिल खरात या दोन्ही आरोपीना अटक केली होती. या दोघांची चौकशी सुरू असताना त्यांनी दिलेल्या कबुलीजबाबत भलताच खुलासा केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी चेंबुरमध्ये एका तरुणाची हत्या करण्याच्या तयारीत होते. त्यासाठी ते कोयता घेऊन गेले होते. मात्र त्यांच्या हाती तो तरुण लागलाच नाही. तेव्हा त्यांनी नशेच्या शोधात कोपरखैरणे गाठले. तिथे नशा करुन मानखुर्दला जाण्यासाठी रिक्षात बसले मात्र तिथेही भाड्यावरील रिक्षाचालकासोबत वाद झाला. आधीच रागात असलेल्या या दोघांनी तो सगळा राग 18 वर्षीय रिक्षाचालक सुजनकुमार महतो याच्यावर काढला. आरोपींनी त्याच्यावर कोयत्याने वार केले.
हत्येनंतर दोघांनी सुजनकुमारची रिक्षा घेऊन मानखुर्द गाठले. त्यानंतर एका ठिकाणी रिक्षा लपवून ठेवत ते पसार झाले. मात्र गुन्हे शाखेने सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून रिक्षेचा माग काढला. तेव्हा तपासात पोलिसांना साहिल सुर्वेचा माग लागला आणि संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आलेय.
मुलीच्या प्रेमप्रकरणावरुन चेंबुरमध्ये एका तरुणासोबत दोघांचा वाद झाला होता. त्यामुळं त्याला संपवण्यासाठी दोघांनी कट आखला होता. दोघेही चेंबुरमध्ये पोहोचले मात्र परिसरात शोध घेऊनही त्यांना तो तरुण सापडला नाही.