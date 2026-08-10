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विक्रोळी दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाला नवं वळण, ज्या घरात पिता-पुत्राचा मृत्यू झाला तेच घर...

गुरुवारी पहाटे ज्या विश्वकर्मा कुटुंबाचा घरात दोन हत्या झाल्या त्याच घराला आज पहाटे भीषण आग लागून हे घर खाक झाले.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 10, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:22 AM IST
विक्रोळी दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाला नवं वळण, ज्या घरात पिता-पुत्राचा मृत्यू झाला तेच घर...
Image Credit: Mumbai Crime News vikhroli parksite double murder vishwakarma family house fire gas cylinder blast

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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