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एका साडीमुळं बायकोने पतीच्या डोक्यात घातला कुकर, हत्या लपवण्याचा प्रयत्न, पण मुलानेच हाणून पाडला डाव

पतीने साडी दिली नाही, या रागातून पत्नीने पतीची हत्या केल्याच धक्कादायक घटना बदलापुरातील शिरगावात सोमवारी घडली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 22, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:56 AM IST
एका साडीमुळं बायकोने पतीच्या डोक्यात घातला कुकर, हत्या लपवण्याचा प्रयत्न, पण मुलानेच हाणून पाडला डाव
Image Credit: mumbai crime news Wife Allegedly Kills Husband Over Saree Dispute in badlapur

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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एका साडीमुळं बायकोने पतीच्या डोक्यात घातला कुकर, हत्या लपवण्याचा प्रयत्न, पण मुलानेच हाणून पाडला डाव
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