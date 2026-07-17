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मुंबईत थरार! अंधेरीतील प्रसिद्ध मॉलबाहेर भर दिवसा भर रस्त्यात महिलेची हत्या; हल्लेखोराला पाहून पोलिसही शॉक

मुंबईच्या अंधेरी परिसराता भर दिवसा एका महिलेची हत्या झाली आहे. पोलिसांनी अवघ्या काही तासांतच या प्रकरणातील आरोपीला अटक केली.    

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 17, 2026, 12:09 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:09 AM IST
मुंबईत थरार! अंधेरीतील प्रसिद्ध मॉलबाहेर भर दिवसा भर रस्त्यात महिलेची हत्या; हल्लेखोराला पाहून पोलिसही शॉक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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मुंबईत थरार! अंधेरीतील प्रसिद्ध मॉलबाहेर भर दिवसा भर रस्त्यात महिलेची हत्या; हल्लेखोराला पाहून पोलिसही शॉक
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