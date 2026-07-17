/मुंबईत थरार! अंधेरीतील प्रसिद्ध मॉलबाहेर भर दिवसा भर रस्त्यात महिलेची हत्या; हल्लेखोराला पाहून पोलिसही शॉक

Mumbai Crime News : मुंबईच्या अंधेरी पश्चिमेतील ओशिवरा परिसरात कौटुंबिक वादाचे भीषण रूप पाहायला मिळाले. भररस्त्यात पत्नीच्या गळ्यावर धारदार चाकूने वार करून तिची हत्या करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे ही घटना पोलीस ठाण्यापासून काही अंतरावरच घडली. हल्ल्यानंतर आरोपी पती फरार झाला होता. मात्र ओशिवरा पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत त्याचा शोध घेत बेड्या ठोकल्या आहेत.
कौटुंबिक वादातून एका 30 वर्षीय महिलेची तिच्या पतीनेच भररस्त्यात चाकूने गळा कापून हत्या केल्याची घटना मंगळवारी अंधेरीच्या ओशिवरा परिसरात घडली. झुमरी पवार असे मृत महिलेचे नाव असून हल्ल्यानंतर पळालेला तिचा पती धीरज याला ओशिवरा पोलिसांनी काही तासांतच अटक केली
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमरावती जिल्ह्यातील धीरज पवार आणि त्यांची पत्नी झुमरी हे कामासाठी वारंवार मुंबईला येत असत. त्यांना एक मुलगा आणि दोन मुली आहेत. पवार दाम्पत्य सोमवारी कामासाठी मुंबईत आले होते. त्यांच्या कुटुंबात आधीपासूनच वाद सुरू होता. मंगळवारी सायंकाळी ७:३० वाजण्याच्या सुमारास आदर्श नगरमध्ये दोघांमध्ये पुन्हा वाद झाला. ओशिवारा पोलिस ठाण्यापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर असलेल्या इन्फिनिटी मॉलच्या वाहतूक सिग्नलजवळ धीरज याने रागाच्या भरात पत्नीच्या डोक्यात दगड मारला. यामुळे ती बेशुद्ध पडल्यानंतर त्याने धारधार चाकूने तिचा गळा चिरला आणि पसार झाला.
पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत रक्तबंबाळ अस्वस्थेत पडलेल्या झुमरी हिला रुग्णालयात नेले. मात्र दाखल करण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे काही तासांतच धीरज याला शोधून काढले. प्राथमिक तपासामध्ये कौटुंबिक वाद हेच कारण पुढे आले असून अन्य काही हेतू होता का, याबाबत अधिक तपास सुरू असल्याचे पोलिस उपायुक्त पुरुषोत्तम कराड यांनी सांगितले.
घटनेनंतर ओशिवरा पोलिसांनी तातडीने तपासाची सूत्रे हाती घेतली. सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त बातमीदारांच्या मदतीने आरोपीचा शोध सुरू करण्यात आला. अखेर बेहरामबाग परिसरातून आरोपी धिरन पवार याला ताब्यात घेण्यात आले आणि 15 जुलै रोजी पहाटे 4 वाजून 20 मिनिटांनी त्याला अटक करण्यात आली.