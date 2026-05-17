/पतीसोबत अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरुन मुंबईतील नगरसेविकेनं महिलेचं अपहरण करुन...; मुली, जावयांनी दिली साथ

Mumbai Crime News: मुंबईच्या राजकारणामध्ये खळबळ उडवून देणारी विचित्र घटना समोर आली असून या घटनेची सध्या सर्वसत्र चर्चा आहे. या प्रकरणात संपूर्ण कुटुंबाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Mumbai Crime News: मुंबईच्या स्थानिक राजकारणामध्ये एक अत्यंत विचित्र घटना घडली आहे. भांडुपमधील एका राष्ट्रीय पक्षाच्या नगरसेविकेविरुद्ध थेट पोलिसांमध्ये तक्रार करण्यात आली आहे. या महिला नगरसेविकेविरोधात अपहरण, मारहाण आणि धमकावल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पतीसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशयामधून या महिला नगरसेविकेने एका महिलेचं अपहरण करुन तिला बेदम मारहाण केल्याचा आरोप पीडित महिलेच्या कुटुंबियांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे एकच खळबळ उडाली असून खरोखरच या प्रकरणात सदर महिला नगरसेविकेचा 'हात' आहे का याबद्दल उलट-सुलट चर्चा सुरु झाल्यात.
भांडुपमधील या महिला नगरसेविकेबरोबरच तिच्या कुटुंबियांवरही गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. नगरसेविकेबरोबरच तिच्या दोन मुली, जावई, मुलगा यांच्यासहीत खासगी वाहन चालकाविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून तक्रारीमध्ये या सर्वांची आरोपी तसेच सहआरोपी म्हणून नावं लिहिलेली आहेत. विशेष म्हणजे या महिलेचा नेताही पक्षातील स्थानिक स्तरावरील नेता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या नेत्याचे एका महिलेसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय नगरसेविका असलेल्या पत्नीला आणि तिच्या मुलांना होता. याच संशयामधून या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांनी सदर महिलेचं अपहरण केलं. या महिलेचं अपहरण करुन तिला बेदम मारहाण करण्यात आली. तसेच आरोपींनी महिलेला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचंही तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.
पीडितेने नोंदवलेल्या तक्रारीमध्ये 2020 साली पहिल्यांदा आपली आणि या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्याची ओळख प्रचारादरम्यान झाली होती. त्यानंतर घाटकोपरमधील साई भंडाऱ्याच्या वेळी पुन्हा भेट झाल्यानंतर फॅशन डिझायनर असलेल्या या महिलेनं नेत्याला तिच्या ऑफिसमध्ये चहासाठी आमंत्रण दिलं. याच चर्चेदरम्यान आम्ही एकमेकांचे मोबाईल नंबरची देवाण-घेवाण केल्याचं महिलेनं म्हटलं आहे. करोना काळामध्ये मी या नेत्याच्या मदतीने गरजूंना वस्तू वाटप केल्याचं या महिलेने म्हटलं आहे. तसेच या नेत्यासाठी काम करणारे लोक जनतेला मदत करण्यासाठी माझ्या मैत्रीणीच्या मुलाच्या खात्यावर पैसे पाठवायचे असंही महिलेनं नमूद केलं आहे. तसेच कामानिमित्त या नेत्याचं माझ्या घरी येणंजाणं होतं आणि आमचे घरोब्याचे संबंध होते असं महिलेने तक्रारीत नमूद केलं आहे. मात्र अचानक 2022 मध्ये या नेत्याच्या पत्नी आणि मुलीने फोन करुन आपल्याला शिवीगाळ करत या नेत्यासोबत असलेल्या संबंधांवरुन धमकावल्याची नोंद तक्रारीत करण्यात आली आहे.
हा राग मनात ठेऊन 14 मे रोजी मला बळजबरीने गाडीमध्ये बसवून निर्जनस्थळी नेऊन मारहाण केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. मारहाण करुन या महिलेला सोडून देण्यात आल्यानंतर महिलेने थेट भांडूप पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन लेखी तक्रार दिली असून या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी नगरसेविकेबरोबरच तिच्या दोन्ही मुली, जावाई, लेकाबरोबरच कार चालकाविरोधात गुन्हा नोंदवून घेतला आहे. या प्रकरणामध्ये कोणालाही अटक झाल्यासंदर्भात अधिकृत माहिती रात्री उशीरापर्यंत हाती आलेली नाही.