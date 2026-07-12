/मुंबईत लॉजमध्ये तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू; बिर्याणी खाल्ली आणि थोड्याच वेळात मृत्यू झाला

Mumbai Crime News : मुंबईतील अंधेरी पूर्व परिसरात असलेल्या लॉजमध्ये एका तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. बिर्याणी खाल्ली आणि थोड्याच वेळात या तरुणीचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. हा मृत्यू नैसर्गिक आहे की अपघाती किंवा हत्या आहे ता याचा तपास अंधेरी पोलीस करत आहेत.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अंधेरी पूर्व येथील एका लॉजमध्ये एक तरुण आणि तरुणी मुक्कामासाठी आले होते. काही वेळ लॉजमध्ये थांबल्यानंतर त्यांनी जेवणासाठी बिर्याणी मागवली. बिर्याणी खाल्ल्यानंतर तरुणीला अचानक उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. तिच्यासोबत असलेल्या तरुणाने तातडीने लॉजच्या कर्मचाऱ्यांना मदतीसाठी बोलावले मात्र, तोपर्यंत तरुणीची प्रकृती गंभीर झाली होती. माहिती मिळताच अंधेरी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तरुणीचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे.
या घटनेनंतर पोलिसांनी संबंधित तरुणाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. तरुणीला कोणतेही विषारी किंवा संशयास्पद औषध देण्यात आले होते का, अथवा मृत्यू इतर कोणत्या कारणामुळे झाला, याचाही तपास पोलीस करत आहेतbदरम्यान, ही घटना प्रेमसंबंधातून घडलेली हत्या आहे की दुर्दैवी अपघात, याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेला नाही. सर्व बाबींचा तपास अंधेरी पोलीस स्टेशनकडून सुरू असून शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक तपासानंतरच संपूर्ण सत्य स्पष्ट होणार आहे.