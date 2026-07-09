/भर दिवसा, भर रस्त्यात तरुणीवर धारदार शस्त्राने हल्ला; UP, बिहार नाही मुंबईच्या गर्दीत घडली भयानक घटना

Mumbai Crime News : मुंबईत एक अत्यंत भयानक घटना घडली आहे. एका तरुणीवर भर दिवसा, भर रस्त्यात धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे. मालाड परिसरात ही घटना घडली आहे. या घटेमुळे एकच खळबळ उडाली असून महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
मुंबईतील मालाड पूर्व परिसरात ही घटना घडली आहे. येथील गांधी नगर परिसरातील बजरंगबली चाळीत दिवसाढवळ्या एका तरुणीवर जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या हल्ल्याचा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचा व्हिडिओ आता समोर आला आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, दोन ते तीन समाजकंटकांनी तरुणीला लक्ष्य करत तिच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. हल्ल्यावेळी परिसरात एकच गोंधळ उडाला. स्थानिक नागरिकांनी आरडाओरडा करत धाव घेतल्याने आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेत तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हल्ल्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून कुरार पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत
दरम्यान, या घटनेनंतर पीडित तरुणीचे कुटुंबीय आणि स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. परिसरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांवरून त्यांनी कुरार पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी करत निषेध आंदोलन केले. परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्याची, आरोपींना तातडीने अटक करण्याची आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे. दिवसाढवळ्या घडलेल्या या घटनेमुळे मालाड पूर्व परिसरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
श्रीरामपूर शहरात पुन्हा एकदा प्राणघातक हल्ल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शहरातील वार्ड क्रमांक 2 मधील जयभीम चौक परिसरात काल दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास हा थरारक प्रकार घडला. भंगार व्यवसाय करणाऱ्या 32 वर्षीय समीर सुलतान शाह यांच्यावर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात समीर शाह गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
दरम्यान, या घटनेनंतर अवघ्या काही तासांतच 17 वर्षीय मुख्य आरोपीने स्वतःहून पोलिस ठाण्यात जाऊन सरेंडर केल्याची माहिती समोर आली.मागील वादातून हा हल्ला झाल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. या प्रकरणी एकूण सहा आरोपींविरोधात श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या आठ दिवसांत शहरात प्राणघातक हल्ल्यांच्या तीन घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे श्रीरामपूरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.