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भर दिवसा, भर रस्त्यात तरुणीवर धारदार शस्त्राने हल्ला; UP, बिहार नाही मुंबईच्या गर्दीत घडली भयानक घटना

मुंबईत एक भयानक घटना घडली आहे. एका तरुणीवर धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आला आहे. मुंबईच्या गजबजलेल्या परिसरात ही घटना घडली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 09, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:32 PM IST
भर दिवसा, भर रस्त्यात तरुणीवर धारदार शस्त्राने हल्ला; UP, बिहार नाही मुंबईच्या गर्दीत घडली भयानक घटना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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भर दिवसा, भर रस्त्यात तरुणीवर धारदार शस्त्राने हल्ला; UP, बिहार नाही मुंबईच्या गर्दीत घडली भयानक घटना
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