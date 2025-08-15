English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

डबेवाल्यांना मुंबईत मिळणार हक्काचे घर! 25 लाखांत 500 स्क्वेअर फुटाचे घर, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Mumbai Dabbawala House: डबेवाला बांधवांसाठी 500 चौरस फुटांचे घर 25.50 लाख रुपयांत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 15, 2025, 08:35 AM IST
डबेवाल्यांना मुंबईत मिळणार हक्काचे घर! 25 लाखांत 500 स्क्वेअर फुटाचे घर, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
mumbai dabbawalas to get 500 square feet house in Rs 25 lakh 50 thousand says Cm devendra fadanvis

Mumbai Dabbawala House: मुंबईत घरांच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा भावाने वाढताहेत. अशात सर्वसामान्यांना मुंबईत घर घेणे अवाक्याच्या बाहेर गेले आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डबेवाल्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. मुंबईचा डबेवाले गेल्या 125 वर्षांपासून मुंबईत सेवा देत आहेत. मुंबईच्या जडण-घडणीत यांचादेखील मोलाचा सहभाग आहे. वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या डबेवाल्यांना आता मुंबईत ह्क्काचं घर मिळणार आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला डबेवाला बांधवांसाठी 500 चौरस
फुटांचे घर 25.50 लाख रुपयांत देण्याची घोषणा केली. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर शासकीय योजनांच्या माध्यमातून हा गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वांद्रे पश्चिम येथे 'डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्रा'चे उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्यांनी डबेवाल्यांना कमी किमतीत घरे उपलब्ध होणार असल्याची घोषणा केली.

135 वर्षांच्या प्रवासात डबेवाले संगणक किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स न वापरता मानवी बुद्धिमत्तेच्या जोरावर जगप्रसिद्ध व्यवस्थापन कौशल्य दाखवत आले आहेत. एकही चूक न करता, एकही दिवस उशीर न करता त्यांनी काम केले. ही जगातली अद्वितीय परंपरा आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. 

पिढ्यान पिढ्या काम करत असतानाही निर्वयनही राहणं हे प्रेरणादायी आहे. काही लोकांनी त्यांचा उपयोग केला. मात्र त्यांना घर काही मिळालं नाही. आम्ही सांगितलं तुम्ही पुढाकार घ्या आपण कारवाई करु. चांगल्या प्रकारची घरं देऊ शकू याचा प्रयत्न करायचा आहे. मुंबईत 25 लाख 50 हजार रुपयांत 500 चौरस फुटाचे घर डबेवाल्यांना मिळणार आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

जगभरातील पर्यटकांना प्रेरणा

सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार म्हणाले, डबेवाल्यांचे आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्र जगभरातील पर्यटकांना प्रेरणा आणि व्यवस्थापनाचे धडे देणारे केंद्र ठरून मुंबईची ओळख द्विगुणित करेल. आ. श्रीकांत भारतीय यांनी जगातील 27 विद्यापीठे संशोधन करीत असलेल्या डबेवाल्यांच्या संस्कृतीची माहिती देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय केंद्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

FAQ 

1) डबेवाला गृहनिर्माण योजना काय आहे?

ही योजना मुंबईतील डबेवाल्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली परवडणारी गृहनिर्माण योजना आहे. याअंतर्गत डबेवाल्यांना 25.50 लाख रुपयांत 500 चौरस फुटांचे घर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

2) ही योजना कोणत्या योजनांद्वारे राबविली जाणार आहे?

ही योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आणि इतर शासकीय योजनांच्या माध्यमातून राबविली जाणार आहे.

3) या योजनेची घोषणा कधी आणि कोणी केली?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 14 ऑगस्ट 2025 रोजी, स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला, वांद्रे पश्चिम येथील डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ही घोषणा केली

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
mumbai dabbawalamumbai dabbawala menuMumbai Dabbawala International Experience CentreMDIECMumbai dabbawala food

इतर बातम्या

Horoscope : 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन 12 राशींसाठी कसा असेल?...

भविष्य