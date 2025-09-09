English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दहिसर टोल शिफ्ट होणार, जागा अखेर ठरली; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लोकेशन सांगितली

दहिसर टोल नाका 2 किलोमीटर पुढे स्थलांतरीत करावा, अशी मागणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. ही मागणी मान्य झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 9, 2025, 07:28 PM IST
Dahisar Toll Naka Traffic: दहिसर टोल नाक्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असून इंधनाचा अपव्यय होत आहे. तसेच वाहनांच्या प्रदुषणामुळे पर्यावरणाची देखील हानी होते. त्यामुळे दहिसर पथकर नाका तेथून पुढे दोन किमी अंतरावरील वेस्टर्न हॉटेलसमोर स्थलांतरित करण्याची मागणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. ही मागणी अखेर मान्य करण्यात आली आहे. दहिसर टोल नाका कुठे शिफ्ट करण्याची जागा अखेर ठरली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लोकेशन देखील सांगितली आहे. 

मिरा भाईंदर शहरातील 15 लाख स्थानिकांना दिलासा मिळाला आहे. दहिसर टोल नाक्यामुळे  मिरा भाईंदर शहरातील 15 लाख नागरिक, वाहनचालक, तसेच मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत असून इंधनाचा विनाकारण अपव्यय  होत आहे. दहिसर टोल नाका हा मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीत येतो. हा टोल नाका शहराच्या आत असल्याने, वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रणात होते. ही वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी हा टोल नाका 2 किलोमीटर अंतरावर हलवावा. यामुळे मीरा-भाईंदर व मुंबई दरम्यानचा प्रवास अधिक सुलभ होईल अशी मागणी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. या संदर्भात लवकरच बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवला जाईल अशी ग्वाही दिली एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती.   

एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.  गेल्या अनेक वर्षापासून मीरा-भाईंदरांनी दहिसरच्या लोकांची टोला नाका स्थलातरित करण्याची मागणी मान्य झाली आहे. दहिसरचा टोल नाका हा खूप गर्दीच्या ठिकाणी असल्याने एक एक तास लोकांना रांग लावायला लागत होती.  दहिसर टोल नाक्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत होती यासाठी अनेक वेळा आंदोलनही झाली.  यासाठी एमएसआरडीसी पोलीस यांच्या बैठका सातत्याने घेण्यात आल्या होत्या.  आज एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली  या बैठकीत दहिसर टोल नाका  पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती  परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.  

या टोलनाक्यामध्ये अजून काही चेंजेस करण्यात येत का?  यासाठी आम्ही पाहणी करणार आहोत.  दिवाळीची भेट म्हणून हा टोल नाका पुढे शिफ्ट करण्यात येणार आहे. दहिसर चेक नाक्यावरून पुढे म्हणजे ठाण्याच्या दिशेला  घोडबंदर गाव संपल्यावर वर्सोवा ब्रिज सुरू होतो त्या ठिकाणी हा टोलनाका शिफ्ट करण्यात येणार असल्याचे  परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.  एमएसआरटीसी कडे पुढील आठवड्यात याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.   तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे देखील हा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचे देखील  परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.

FAQ

1. दहिसर टोल नाक्यामुळे कोणत्या समस्या निर्माण होत आहेत?
दहिसर टोल नाक्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते, ज्यामुळे इंधनाचा अपव्यय होतो आणि वाहनांच्या प्रदूषणामुळे पर्यावरणाची हानी होते. प्रवासाचा वेळ वाढतो आणि नागरिकांना तासभर रांग लावावी लागते.

2 दहिसर टोल नाका कोणत्या क्षेत्रात येतो?
दहिसर टोल नाका मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीत येतो. हा टोल नाका शहराच्या आत असल्याने वाहतूक कोंडी अधिक तीव्र होते.

3. या टोल नाक्यामुळे कोणत्या लोकांना त्रास होतो?
मिरा-भाईंदर शहरातील सुमारे १५ लाख नागरिक, वाहनचालक आणि मुंबईकडे जाणारे प्रवासी यांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. यामुळे प्रवास सुलभ होत नाही आणि इंधनाचा विनाकारण अपव्यय होतो.४. टोल नाका शिफ्ट करण्याची मागणी कोणी केली आहे?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दहिसर टोल नाका वेस्टर्न हॉटेलसमोर (दोन किलोमीटर पुढे) स्थलांतरित करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी अखेर मान्य झाली आहे.

 

इतर बातम्या

मुंबई बातम्या