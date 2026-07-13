रोज यायला जायचा त्रास होतो, मुंबईतच घर द्या; उपमहापौरांचं आयुक्तांना पत्र

पश्चिम उपनगरातील दहिसरमध्ये राहणारे उपमहापौर संजय घाडी यांनी मुंबईतील शहर भागातच निवासस्थान मिळावे, यासाठी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहिले आहे. संजय घाडी हे भायखळ्याच्या राणी बाग परिसरातील अतिरिक्त आयुक्तांच्या रिक्त बंगल्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्यामुळं त्यांच्या या पत्रावर अश्विनी भिडे काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राणी बाग परिसरातील अतिरिक्त आयुक्तांच्या रिक्त बंगल्यासाठी संजय घाडी प्रयत्नशील आहेत, अशी माहिती समोर येत आहे. दहिसर ते महापालिका मुख्यालय गाठण्यासाठी काही तास लागतातं. हा वेळ वाचून बैठका, नागरिकांच्या गाठीभेटी घेता याव्यात, यासाठी भायखळातील राणी बाग परिसरातील अतिरिक्त आयुक्तांच्या बंगल्याची मागणी संजय घाडी यांनी केली आहे. मात्र उपमहापौरसाहेब नागरिकांचा प्रवास जलद व्हावा यासाठी विविध वाहतुकीच्या सेवा दिल्याचं सरकार सांगतं. त्यामुळे मेट्रोसारख्या सुविधा वापरुन उपमहापौर मुंबई मनपा कार्यालयात पोहोचू शकत नाहीत का असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
संजय घाडी हे दहिसर येथे राहतात. तर मुंबईतील वाहतुक कोंडीमुळं बीएमसी कार्यालयात पोहोचायला त्रास होतो, असं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. दैनंदिन वाहनाने ये-जा करण्यासाठी प्रवासामध्ये माझा बराच वेळ व्यतीत होत आहे. तसंच, प्रवासादरम्यान वाहतुक कोंडीला सामोरे जावे जावे लागत आहे. परिणामी महानगपालिका मुख्यालयात वेळेत पोहोचणे शक्य होत नाही, असंही पत्रात म्हटलं आहे.
'मुंबई महानगरपालिकेच्या उप महापौर पदाची धुरा सांभाळीत असताना, दैनंदिन कामकाजाच्या अनुषंगाने विविध महत्वाच्या प्रशासकीय बैठका, चर्चासत्रे, महापालिका सभा, उप महापौर कार्यालयात येणारे नागरिक, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, अभ्यागतांच्या भेटी व प्रशासकीय कार्यक्रमांना वेळेवर उपस्थित राहणे आवश्यक असते. परंतु, मी दहिसर (पूर्व) येथे वास्तव्यास असल्याने, दहिसर येथून महापालिका मुख्यालय येथे दैनंदिन वाहनाने ये-जा करण्यासाठी प्रवासामध्ये माझा बराच वेळ व्यतीत होत आहे. तसेच, प्रवासादरम्यान वाहतुक कोंडीला सामोरे जावे लागत असल्याने, मानसिक व शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी, महानगरपालिका मुख्यालयात वेळेत पोहोचणे शक्य होत नाही. त्यातच आता पावसाचे दिवस सुरु झाले असल्याने, प्रवास अधिकच त्रासदायक होणार आहे.'
'तत्कालीन, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त(शहर), डॉ.(श्रीमती)अश्विनी जोशी ह्यांची बदली झाल्यामुळे, वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान परिसरातील त्या वास्तव्यास असलेला बंगला सध्या रिक्त असल्याचे समजते. तरी, सदर बंगला मला निवासस्थानाकरिता उपलब्ध व्हावा अशी माझी आपणास विनंती आहे. सदर निवासस्थान महापालिका मुख्यालयापासून जवळ असल्याने, प्रशासकीय कामकाजाच्यादृष्टीने मला सोयीचे होईल. तसेच, नागरिकांना अधिक तत्परतेने सेवा देणे, महानगरपालिकेच्या सभांना व प्रशासकीय कार्यक्रमांना वेळेवर उपस्थित राहणे सुलभ होईल. तरी, मुंबई महानगरपालिकेचे उप महापौर ह्या नात्याने मला वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान परिसरातील बंगला निवासस्थान म्हणून उपलब्ध व्हावा, ही विनंती.'
पश्चिम द्रुतगती मार्ग आणि नंतर कोस्टल रोडने प्रवास केला तर 1 तास 21 मिनिटे लागेल
पश्चिम द्रुतगती मार्ग आणि त्यानंतर ईस्टन फ्री वे मार्गे गेल्यास 1 तास 43 मिनिटे लागेल
पश्चिम रेल्वेने दादरपर्यंत प्रवास करून सेंट्रल रेल्वेच्या दादर स्टेशनवरून सीएसएमटी स्टेशनपर्यंत प्रवास केला तर 1 तास 31 मिनिटे लागेल
पश्चिम रेल्वेने मरिन लाईन्स किंवा चर्नी रोड स्टेशनपर्यंत आणि तिथून मेट्रो पकडून बीएमसी कार्यालयात गेल्यास 1 तास 19 मिनिटे लागतील