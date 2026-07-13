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रोज यायला जायचा त्रास होतो, मुंबईतच घर द्या; उपमहापौरांचं आयुक्तांना पत्र

उपमहापौर संजय घाडी यांनी मुंबईतील शहर भागातच निवासस्थान मिळावे, यासाठी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहिले आहे. काय आहे या पत्रात जाणून घेऊया. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 13, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:15 PM IST
रोज यायला जायचा त्रास होतो, मुंबईतच घर द्या; उपमहापौरांचं आयुक्तांना पत्र
Image Credit: Mumbai Deputy Mayor Sanjay Ghadi Demands Bungalow In south mumbai due to traffic Jam letter to ashwini bhideSource: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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