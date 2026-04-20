Mumbai Crime News : सिनेस्टाईल कारवाईचा थरार! महिलांचा वावर आणि... 68.2 किमी दूरून 'ती' चालवत होती थेट मुंबईतलं ड्रग्ज रॅकेट

Mumbai Crime News : मुंबईसह महाराष्ट्रात गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये होणारी वाढ हे यंत्रणेपुढं असणारं एक मोठं आव्हान आहे. अशा या सत्रामध्ये एक अशी खळबळजनक माहिती समोर आली, जिथं मुंबई शहरापासून साधारण 68.2 किमी अंतरावर असणाऱ्या एका ठिकाणी आलिशान बंगल्यामध्ये सुरू असणारी हादरवणारी कृत्य यंत्रणांनाही हैराण करून गेली. कारण आलिशान बंगल्यातून एक महिला थेट मुंबईतलं ड्रग्ज रॅकेट चालवत होती, जे प्रकरण अतिशय थरारकरित्या उघडकीस आलं. या महिलेचं नाव आहे पॉल.
पॉल अमली पदार्थ विक्रीच्या या कामाआधी डान्स बारमध्ये काम करत होती. तिथून बाहेर पडल्यानंतर ती ड्रग्ज सप्लायर बनली अशी माहिती तपासातून समोर आली. दोन लग्नं झालेल्या या पॉलचा एक पती गुन्हेगार असून, आता पोलीस तिच्याबाबतची अधिक माहिती मिळवत आहेत. पोलीस कारवाईदरम्यान तिच्या घरात चार ते पाच फोन अन् काही सीमकार्ड आढळले. पार्टी ड्रग्जच्या सप्लायसाठी ती वेगवेगळ्या क्रमांकाचा तात्पुरत्या स्वरुपात वापर करत होती. तिच्याकडे मिळणारी माहिती पाहता फोनमधून मोठं रॅकेट उघड होण्याची शक्यता आहे.
नेस्को ड्रग्ज पार्टी प्रकरणानंतर याविरु्ध पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली. यामध्ये अंमली पदार्थविरोधी विभागाने साकीनाक्यातून जप्त केलेल्या दोनशे एक्स्टेंसी गोळ्यांचं थेट टिटवाळा कनेक्शन उघडकीस आलं आहे.
टिटवाळाच्या हायप्रोफाइल सोसायटीत राहणाऱ्या ए. पॉल नावाच्या महिलेच्या घरी धाड टाकल्यानंतर तिच्या घरातून 6 कोटींच्या 5 हजार एक्स्टेंसी गोळ्या जप्त करण्यात आल्या.
नेस्को प्रकरणी पोलीस तपासाला वेग आलेला असतानाच या प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर काही मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. यामध्ये काही गोळ्यांचा समावेश असून, त्यावर मर्सिडीज, डॉलरसह वेगवेगळी चिन्हं पाहायला मिळाली. काही अक्षरंसुद्धा या गोळ्यांवर कोरलेली होती.
अमली पदार्थांचा हा साठा ठेवणाऱ्या इरफान अन्सारीला पोलिसांनी अटक केली आणि त्याची चौकशी केली असता त्याच्या चौकशीतून पॉलचं नाव समोर आलं. ही पॉल आधी कल्याण इथं राहत होती, काही दिवसांपूर्वीच ती टिटवाळ्याला राहायला गेली.
तीन दिवस तांत्रिक पुराव्यांचा मागोवा घेत पॉलचा शोध सुरू करम्यात आला आणि पोलीस पथक या ड्रग्ज क्वीनच्या टिटवाळा येथील कॉम्प्लेक्सपर्यंत पोहोचलं. मात्र, तिथं तिचं घर शोधण्याचं आव्हान पोलिसांसमोर होते. अखेर 18 एप्रिलला, शनिवारी रात्री पथकाने तिचं घर शोधत तिथं धाड टाकली. एखाद्या सिनेस्टाईल कारवाईप्रपाणं ही धाड टाकण्यात आली, जिथं या महिलेच्या तिच्या घरातून 6 कोटी किमतीच्या 5 हजार एक्स्टेंसी गोळ्या पाहून पोलीस यंत्रणाही हादरली. टिटवाळ्यातील गोवेली रोडवरील रॉयल पद्मावती कॉम्प्लेक्समध्ये राहणारी ए. पॉल या आरोपीला शनिवारी मध्यरात्र उलटून गेल्यानंतर चारच्या सुमारास घरात छापा टाकून या आरोपी महिलांना नार्कोटिक्स विभागाने ताब्यात घेतलं.
पोलीस आपल्यापर्यंत पोहचतील, असं तिला वाटलं नव्हतं. त्यामुळं ही महिला बेसावध होती. मात्र, इरफाननंतर सुफियान नावाच्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आणि तो पॉलपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदतीचा ठरला. टिटवाळ्याजवळील गोवेली टिटवाळा रस्त्यालगत असणाऱ्या पद्मावती सोसायटीतील बिल्डिंग नंबर 2 मध्ये 7 व्या मजल्यावरील रूम नं. 7/2 मध्ये ही पॉल नामक महिला रहात होती. दोन दिवस अगोदर पोलिओचे डोस देण्यासाठी दोन महिला गुप्तपणे फिरत होत्या त्यांनी माहिती गोळा करत या महिलेचा तपास केला आणि शनिवारी धडक कारवाई केली असल्याची माहिती समोर आली आहे.