English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • मराठी शाळेची पटसंख्या वाढवण्यासाठी पालिकेचा मोठा निर्णय; मुलांनाही मिळणार उपस्थिती भत्ता; A टू Z माहिती...

मराठी शाळेची पटसंख्या वाढवण्यासाठी पालिकेचा मोठा निर्णय; मुलांनाही मिळणार उपस्थिती भत्ता; A टू Z माहिती...

Marathi Schools: महापालिकेच्या मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी पालिकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीसाठी नवीन योजना अमलात आणली जाणार असून या विशेष भत्त्यात मुलांना काय मिळणार? जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 11, 2026, 10:51 AM IST
मराठी शाळेची पटसंख्या वाढवण्यासाठी पालिकेचा मोठा निर्णय; मुलांनाही मिळणार उपस्थिती भत्ता; A टू Z माहिती...
(photo Credit- Social Media)

BMC New Rule: मुंबई महापालिकेच्या मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांची पटसंख्या पुन्हा वाढावी यासाठी महापालिकेने नवीन पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना दैनंदिन उपस्थिती भत्ता दिला जात होता. मात्र आता या योजनेत बदल करून मुलांनाही हा भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या मराठी शाळांकडे पुन्हा विद्यार्थ्यांचे लक्ष वेधले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण समिती अध्यक्ष 'राजश्री शिरवडकर' यांनी या निर्णयाबाबत माहिती दिली असून लवकरच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मराठी शाळांतील पटसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न

मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सध्या मराठीसह हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि गुजराती अशा एकूण 8 माध्यमांतून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. विविध सोयीसुविधा असूनही मागील काही वर्षांत विशेषतः मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटताना दिसत आहे.

ही स्थिती बदलण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून वेगवेगळे उपक्रम राबवले जात आहेत. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी आणि पालकांचा विश्वास पुन्हा मिळावा यासाठी उपस्थिती भत्त्याची योजना अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुलींप्रमाणे मुलांनाही उपस्थिती भत्ता

आतापर्यंत पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना दररोज 1 रुपया उपस्थिती भत्ता दिला जात होता. या योजनेत आता बदल करण्यात येणार असून विद्यार्थिनींना मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ करण्याचा विचार सुरू आहे.

त्याचबरोबर मराठी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांनाही उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्ष 'राजश्री शिरवडकर' यांनी दिली. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत नियमित येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

गरीब विद्यार्थ्यांसाठी अनेक सुविधा

मुंबई पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणारे अनेक विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील असतात. त्यांच्या कुटुंबांची परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेकडून विविध शैक्षणिक सुविधा मोफत दिल्या जातात.

शिशुवर्गापासून ते 10 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट, मोजे, कंपास पेटी, दप्तर, पाण्याची बाटली, खाऊचा डबा, वह्यांचा संच, रेनकोट आणि छत्री अशा एकूण 27 शालेय वस्तूंचे वाटप केले जाते.

हे ही वाचा: अलिबाग, लोणावळा विसरा! LPG तुटवड्यामुळं विकेंडचे प्लॅन रद्द; हॉटेलमध्ये खाणंपिणं बंद?

शिक्षणासाठी अतिरिक्त सुविधा

शालेय वस्तूंव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना प्रवासासाठीही मदत केली जाते. बेस्ट बसमधून विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

तसेच आधुनिक शिक्षणासाठी व्हर्च्युअल क्लासेसची सुविधा देखील पालिकेच्या शाळांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व सुविधांमुळे पालिकेच्या शाळांचा दर्जा उंचावण्याचा आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Mumbaimunicipal corporationMarathi Medium schoolsstudentMumbai Education Department

इतर बातम्या

गोविंदा-सुनीताच्या नात्यात सतत तणाव; घटस्फोटाच्या शक्यतेवर...

मनोरंजन