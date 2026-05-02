English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पूजा पवार | Updated: May 2, 2026, 10:18 PM IST
मुंबईच्या एन्ट्री पॉइंटवर पुन्हा टोल आणि वाहतूक कोंडी? वाहनचालकांमध्ये नाराजी
Photo Credit - Social Media

शुभम कोळी (प्रतिनिधी) ठाणे : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील माजिवडा ते वडपे या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचं सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवास वेगवान होणार असला तरी वाहनचालकांच्या खिशाला पुन्हा टोलचा फटका बसणार आहे. ठाण्यातील खारेगाव येथे 34 पदरी टोलनाका उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. 1998 मध्ये सुरू झालेला आणि 2017 मध्ये बंद झालेला खारेगाव टोलनाका आता पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू असल्याने वाहनचालकांमध्ये नाराजी आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आधीच या महामार्गावर प्रचंड ट्रॅफिक असते. तासंतास वाहन ट्राफिकमध्ये अडकलेली असतात. त्यात टोलनाका सुरू झाल्यानं आणखी ट्रॅफिक वाढू शकते असा दावा वाहनचालकांनी केलाय. या महामार्गावर अवजड वाहनांची रेलचेल असते त्यात आता या ठिकाणी टोलचं काम सुरू आहे, त्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

जनता कर भरतेय, पण सुविधा कुठे आहेत? बंद टोलनाके पुन्हा सुरू करण्याचा डाव आम्ही हाणून पाडू असा इशारा मनसेकडून देण्यात आलाय. दुसरीकडे अपूर्ण कामांवरूनही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रस्त्याचं काम अजून पूर्ण झालेलं नाही. अनेक ठिकाणी उड्डाणपुले रखडलेली आहेत. तरीही टोलनाका सुरू करण्याचा घाट का घातला जातोय? असा सवालही मनसेकडून उपस्थित करण्यात आलाय.

महामार्गावर असणाऱ्या टोलमुळे वाहनचालकांमध्ये नाराजी पाहायला मिळतेय. त्यात मुंबई नाशिक दरम्यान आणखी एका टोलची भर पडणार असल्यानं मनसेनंही इशाराही दिलाय. त्यामुळे आतापासूनच विरोध वाढत असल्यानं खारेगाव टोल सुरू होणार का? कि विरोधामुळे काम थांबणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
MumbaiThanemarathi newsKharegao Toll naka

इतर बातम्या

राजकारणात काहीही शाश्वत नाही, संजय शिरसाट यांच्या विधानानं...

महाराष्ट्र बातम्या