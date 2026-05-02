मुंबईच्या एन्ट्री पॉइंटवर पुन्हा टोल आणि वाहतूक कोंडी? वाहनचालकांमध्ये नाराजी

शुभम कोळी (प्रतिनिधी) ठाणे : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील माजिवडा ते वडपे या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचं सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवास वेगवान होणार असला तरी वाहनचालकांच्या खिशाला पुन्हा टोलचा फटका बसणार आहे. ठाण्यातील खारेगाव येथे 34 पदरी टोलनाका उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. 1998 मध्ये सुरू झालेला आणि 2017 मध्ये बंद झालेला खारेगाव टोलनाका आता पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू असल्याने वाहनचालकांमध्ये नाराजी आहे.
आधीच या महामार्गावर प्रचंड ट्रॅफिक असते. तासंतास वाहन ट्राफिकमध्ये अडकलेली असतात. त्यात टोलनाका सुरू झाल्यानं आणखी ट्रॅफिक वाढू शकते असा दावा वाहनचालकांनी केलाय. या महामार्गावर अवजड वाहनांची रेलचेल असते त्यात आता या ठिकाणी टोलचं काम सुरू आहे, त्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जनता कर भरतेय, पण सुविधा कुठे आहेत? बंद टोलनाके पुन्हा सुरू करण्याचा डाव आम्ही हाणून पाडू असा इशारा मनसेकडून देण्यात आलाय. दुसरीकडे अपूर्ण कामांवरूनही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रस्त्याचं काम अजून पूर्ण झालेलं नाही. अनेक ठिकाणी उड्डाणपुले रखडलेली आहेत. तरीही टोलनाका सुरू करण्याचा घाट का घातला जातोय? असा सवालही मनसेकडून उपस्थित करण्यात आलाय.
महामार्गावर असणाऱ्या टोलमुळे वाहनचालकांमध्ये नाराजी पाहायला मिळतेय. त्यात मुंबई नाशिक दरम्यान आणखी एका टोलची भर पडणार असल्यानं मनसेनंही इशाराही दिलाय. त्यामुळे आतापासूनच विरोध वाढत असल्यानं खारेगाव टोल सुरू होणार का? कि विरोधामुळे काम थांबणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.